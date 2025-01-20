Более 211 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в крещенских купаниях

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
В городских округах Подмосковья отметили православный праздник Крещения Господня. В купаниях приняли участие более 211 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
«В этом году для проведения крещенских купаний мы подготовили 195 площадок с соблюдением всех мер безопасности. Всего в купаниях участвовали порядка 211 тыс. человек, примерно 100 тыс. из них окунулись в священную воду. Больше всего верующих посетило источник преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде – свыше 36,5 тыс.», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Безопасность во время купаний обеспечивали порядка 2,5 тыс. сотрудников МВД, МЧС и врачей скорой помощи. Было предусмотрено освещение территории, подсветка купелей и православной символики. В местах купаний создали тёплые зоны с очагами, раздавали горячее питьё и питание.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
К организации праздника привлекли более 700 волонтёров, которые давали рекомендации по правилам купания.
Как отметили в ведомстве, празднование Крещения Господня в Подмосковье прошло организованно и безопасно.
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Лора Луганская