«Замедлите дыхание»: врач рассказала о правильной тактике крещенских купаний

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Окунуться в прорубь и не навредить при этом своему здоровью можно только при соблюдении ряда правил, о них рассказала врач общей практики Электростальской больницы Ирина Меркульева.
«Прежде всего следует помнить о медицинских противопоказаниях. Холодовой стресс может обострить хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой, аутоиммунной, нервной, кожной и дыхательной систем. Поэтому перед купанием стоит посоветоваться с врачом. Кроме того, погружение в ледяную воду строго запрещено беременным», — сказала Ирина Меркульева.Перед погружением желательно в течение некоторого времени закалятся — принимать контрастный душ, постепенно увеличивая время под холодной водой и сокращая под тёплой, кроме того, пользу принесёт физическая активность, особенно на свежем воздухе.
Важно также использовать правильную тактику непосредственно при погружении в купель.
«Прежде чем войти в воду, постарайтесь успокоиться, замедлить дыхание. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. В воду не прыгать, а плавно входить: это поможет контролировать стресс и управлять своим состоянием. Не стоит задерживайтесь в холодной воде надолго: оптимальная продолжительность погружения составляет не более одной-двух минут», — подчеркнула врач.Она также отметила, что на протяжении всего мероприятия важно прислушиваться к своему самочувствию. При головокружении, возникновении отдышки, затруднённом дыхании, дрожи в ногах и руках, чрезмерном сердцебиении следует немедленно выйти из воды, одеться в тёплое, зайти в отапливаемое помещение и выпить тёплый неалкогольный напиток.
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Лев Каштанов