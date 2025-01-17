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«Замедлите дыхание»: врач рассказала о правильной тактике крещенских купаний

Врач Меркурьева рассказала о правилах погружения в ледяную крещенскую купель
Фото: istockphoto.com/Orest Lyzhechka

Фото: istockphoto.com/Orest Lyzhechka

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Окунуться в прорубь и не навредить при этом своему здоровью можно только при соблюдении ряда правил, о них рассказала врач общей практики Электростальской больницы Ирина Меркульева.
«Прежде всего следует помнить о медицинских противопоказаниях. Холодовой стресс может обострить хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой, аутоиммунной, нервной, кожной и дыхательной систем. Поэтому перед купанием стоит посоветоваться с врачом. Кроме того, погружение в ледяную воду строго запрещено беременным», — сказала Ирина Меркульева.
Перед погружением желательно в течение некоторого времени закалятся — принимать контрастный душ, постепенно увеличивая время под холодной водой и сокращая под тёплой, кроме того, пользу принесёт физическая активность, особенно на свежем воздухе.



Важно также использовать правильную тактику непосредственно при погружении в купель.

«Прежде чем войти в воду, постарайтесь успокоиться, замедлить дыхание. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. В воду не прыгать, а плавно входить: это поможет контролировать стресс и управлять своим состоянием. Не стоит задерживайтесь в холодной воде надолго: оптимальная продолжительность погружения составляет не более одной-двух минут», — подчеркнула врач.
Она также отметила, что на протяжении всего мероприятия важно прислушиваться к своему самочувствию. При головокружении, возникновении отдышки, затруднённом дыхании, дрожи в ногах и руках, чрезмерном сердцебиении следует немедленно выйти из воды, одеться в тёплое, зайти в отапливаемое помещение и выпить тёплый неалкогольный напиток.

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Нарколог предупредил о смертельной опасности алкоголя на крещенских купаниях
Нарколог Холдин: Алкоголь на крещенских купаниях может остановить сердце
17 января 2025, 10:59

Фото: istockphoto.com/Aleksei Smyshliaev

Многие россияне собираются принять участие в крещенских купаниях, при этом некоторые считают, что согреваться при этом можно алкоголем. О смертельной опасности такой «защиты» от холода предупредил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Использовать для согрева спиртные напитки нельзя ни в коем случае. Если вы выпили алкоголь, после этого нельзя окунаться в холодную воду как минимум двое суток. Этанол должен полностью покинуть организм, чтобы не было тяжелых последствий», — сказал Виталий Холдин.
Он предупредил, что результатом совмещения алкоголя с погружением в ледяную воду может стать потеря сознания и даже остановка сердца.

«Спиртные напитки резко расширяют сосуды, а ледяная вода, наоборот, сужает. Такие перепады крайне опасны. Кроме того, пьяный человек не контролирует ситуацию, поэтому может просто поскользнуться и утонуть», — пояснил нарколог.
Он добавил, что согреться без вреда для здоровья во время крещенских купаний можно тёплым чаем или травяными настоями.

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#минздрав мо
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#алкоголь
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В Щёлково-3 по просьбе жителей открыли кабинет врача общей практики
17 января 2025, 10:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Кабинет врача общей практики заработал в микрорайоне Щёлково-3, его открыли по просьбе местных жителей в районе новостроек по адресу: Институтская улица, дом №2А, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
«Приём в кабинете врача общей практики проводит терапевт. Здесь пациенты смогут пройти диагностику и лечение различных заболеваний, а также получить рекомендации по поддержанию здоровья», — говорится в сообщении.
Новый кабинет врача общей практики является структурным подразделением поликлиники №3. Он будет работать по будним дням с 9 ура до 14:00. Записаться на приём пациенты смогут по телефону 122, онлайн — через подмосковный портал госуслуг или через инфомат непосредственно в медучреждении.

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#медицина
#здравоохранение
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Подмосковье первым в России стало лечить «детей-бабочек» новым препаратом
16 января 2025, 16:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Московская область стала первым российским регионом, где так называемых «детей-бабочек» начали лечить инновационным препаратом «Беремаген геперпавек». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Центре генных дерматозов Научно-исследовательского института детства начали применять новейший инновационный препарат для терапии детей с буллезным эпидермолизом. Препарат местной генной терапии закупает президентский Фонд «Круг добра».

Буллезный эпидермолиз – редкое и тяжёлое генетическое заболевание, при котором на коже и слизистых больного образуются пузыри и эрозии даже без механического воздействия.
«Беремаген геперпавек» вносит функциональную копию неработающего у пациента гена. Благодаря фонду лекарство оперативно стало доступно для лечения детей региона. Препарат в виде геля способствует выработке в коже коллагена седьмого типа, синтез которого снижен или отсутствует у пациентов с буллезным эпидермолизом из-за генетической поломки. Лекарство значительно упростит уход за ранами и повысит качество жизни пациентов», – рассказала врач-дерматовенеролог НИКИ детства Ольга Орлова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Центре генных дерматозов НИКИ с детьми, имеющими генетические заболевания кожи, работает мультидисциплинарная команда врачей. Она состоит из педиатра, дерматолога, иммунолога-аллерголога, гастроэнтеролога, отоларинголога, кардиолога, диетолога, сурдолога и других специалистов.
«Сегодня в нашем институте был впервые применён этот препарат. В Подмосковье сейчас проживают 28 пациентов с буллезным эпидермолизом, и только пяти из них подходит это лекарство. Вскоре все они пройдут терапию», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
На базе Центра генных дерматозов НИКИ детства подготовлены обучающие материалы для работы с новым препаратом, которые будут использовать врачи-дерматовенерологи по всей России.

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Мособлдума согласовала назначение главы Минздрава Забелина на новую должность
16 января 2025, 14:22

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы согласовали на заседании назначение Максима Забелина на должность зампреда правительства – министра здравоохранения Московской области. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«В сфере здравоохранения региона реализуется множество проектов. Строятся и ремонтируются учреждения, все поликлиники приводятся к единому стандарту, активно внедряются цифровые технологии. Это и масштабные проекты. Так, в прошлом году мы открыли новый детский центр им. Рошаля в Красногорске, при поддержке президента стартовало строительство крупнейшей больницы областного значения в Балашихе», – перечислил спикер.
Он добавил, что депутаты постоянно контролируют ход строительства и ремонта медучреждений, получают от жителей обращения и замечания.

По оценке Брынцалова, в этой работе важно взаимодействие с правительством региона. У Забелина есть необходимый опыт и знания, чтобы справиться со всеми поставленными задачами. Председатель Мособлдумы пожелал ему успехов на новом посту.

Ранее с предложением назначить министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина заместителем председателя правительства региона выступил губернатор Андрей Воробьёв.

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#депутаты
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#московская область
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Диетолог Пичугина назвала оптимальный способ подсчёта калорий
16 января 2025, 12:40

Фото: istockphoto.com/RossHelen

Подсчёт калорий — важный инструмент в заботе о своём здоровье и контроле над весом, однако многие не используют его из-за необходимости постоянно записывать калораж и делать различные вычисления. О том, как сделать подсчёт калорий простым и удобным, рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«Если человек хочет поддерживать здоровье, управлять весом или просто чувствовать себя лучше, то ему ежедневно нужна информация, сколько калорий содержится в его рационе и какого они качества. При этом многие отказываются от подсчёта калорий из-за связанных с этим сложностей. К счастью, современные технологии максимально облегчают этот подсчёт и помогают сохранить мотивацию контролировать калорийность рациона», — сказала Инна Пичугина.
Она посоветовала использовать специальные приложения для смартфона или компьютерные программы. В настоящее время существуют программы, автоматически считающие калории, если выбрать продукт из встроенной базы данных или даже просто отсканировать штрих-код.

Кроме того, диетолог порекомендовала готовить еду дома: так подсчитать калораж будет значительно проще. Кроме того, готовка позволяет самостоятельно контролировать и качество продуктов, и размер порции.

Инна Пичугина также напомнила, что снижение калорий не означает «автоматического» улучшения здоровья. Важно, чтобы в рационе сохранялось правильное соотношение белков, жиров и углеводов, и чтобы организм получал все необходимые витамины и микроэлементы.

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#диетолог
#здоровье
#советы
#минздрав мо
#питание
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Подмосковные врачи спасли подростку повреждённую петардой руку
16 января 2025, 11:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Кисть правой руки, повреждённую взрывом петарды, спасли 14-летнему подростку врачи Орехово-Зуевской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Петарда взорвалась прямо в руке мальчика, в результате на ладони образовались рваные ожоговые раны размером до двух сантиметров, покрытые темно-серым налетом от пороховых газов.

«Мы обработали повреждённые места и наложили швы. К счастью для подростка, пострадали только мягкие ткани на одной руке, другие части тела, кости и нервы задеты не были. Функции руки не нарушены», — сказала заведующая детским отделением травматологии и ортопедии Раиса Борисова.
Сейчас подростка выписали на амбулаторное лечение, раны заживают, но шрамы на руке останутся на всю жизнь.

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#орехово-зуево
#минздрав мо
#врачи
#подросток
#петарда
#медицина
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Боец Макс Топор посоветовал взять на крещенские купания валенки и шлёпки
16 января 2025, 11:39

Макс Топор (Максим Щербаков). Фото: Маргарита Орлова

Советы о том, как максимально безопасно для здоровья окунуться в иордань на Крещение, дал проживающий в Котельниках боец смешанных боевых искусств и инструктор по физической подготовке Максим Щербаков, более известный как Макс Топор, передаёт корреспондент Маргарита Орлова.
«Погружение в ледяную воду — это большой стресс для организма, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или болезнями дыхательных путей такие купания противопоказаны. Остальным следует подготовить организм заранее — обливаться холодной водой или принимать контрастный душ», — сказал Макс Топор.
Он отметил, что для крещенских купаний очень важно правильно подобрать одежду и обувь.

«В одежде должно быть максимально тепло и её должно быть легко надеть на влажное тело. А на ноги лучше всего надеть валенки», — посоветовал эксперт.
Он добавил, что если валенок нет, их можно заменить другой тёплой обувью без шнуровки. Кроме того, нужно взять с собой шлёпки, чтобы дойти до купели.

Боец также настоятельно рекомендовал не употреблять спиртное ни до, ни после погружения, так как в стрессовой ситуации алкоголь «блокирует правильную работу организма».

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#котельники
#крещение
#купание
#советы
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Жители Подмосковья за год оформили онлайн более 430 тыс. медицинских справок
16 января 2025, 10:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 430 медицинских справок оформили через интернет жители Московской области в 2024 году, всего в онлайн-режиме в регионе можно получить восемь типов медсправок, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Благодаря цифровым технологиям жители Подмосковья могут заказать медицинские справки онлайн, без посещения поликлиники. Полученный таким образом медицинский документ будет храниться в личном кабинете пользователя на областном портале госуслуг и не потеряется. Всего за год жители оформили через интернет более 430 тысяч таких справок», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.
В министерстве добавили, что в Подмосковье через интернет можно получить справку о прививках, для спортивной секции, для абитуриентов и пр. При этом для некоторых типов справок нужно, чтобы пациент не ранее чем за год до этого проходил профилактический медосмотр.

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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В домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» построят детско-взрослую поликлинику
16 января 2025, 09:39

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Поликлинику на 216 посещений за смену для детей и взрослых с встроенным постом скорой помощи возведут на территории жилого комплекса «Прибрежный Парк» в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь здания будет составлять около 4 тысяч квадратных метров. В поликлинике за одну смену врачи смогут принять 162 взрослых пациента и 54 ребенка. Приём будут вести терапевты, педиатры, кардиологи, неврологи, хирурги, гинекологи, отоларингологи, офтальмологи и другие специалисты», — говорится в сообщении.
На первом этаже поликлиники разместят регистратуру, гардероб, кабинет дежурного врача, аптечный киоск, а также пункт скоро помощи на две машины. Отмечается, что для пункта скорой помощи предусмотрен отдельный вход.

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#минжилполитики мо
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#поликлиника
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