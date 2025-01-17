Нарколог предупредил о смертельной опасности алкоголя на крещенских купаниях

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Многие россияне собираются принять участие в крещенских купаниях, при этом некоторые считают, что согреваться при этом можно алкоголем. О смертельной опасности такой «защиты» от холода предупредил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Использовать для согрева спиртные напитки нельзя ни в коем случае. Если вы выпили алкоголь, после этого нельзя окунаться в холодную воду как минимум двое суток. Этанол должен полностью покинуть организм, чтобы не было тяжелых последствий», — сказал Виталий Холдин.Он предупредил, что результатом совмещения алкоголя с погружением в ледяную воду может стать потеря сознания и даже остановка сердца.
«Спиртные напитки резко расширяют сосуды, а ледяная вода, наоборот, сужает. Такие перепады крайне опасны. Кроме того, пьяный человек не контролирует ситуацию, поэтому может просто поскользнуться и утонуть», — пояснил нарколог.Он добавил, что согреться без вреда для здоровья во время крещенских купаний можно тёплым чаем или травяными настоями.
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