Подмосковные спасатели обеспечили безопасность участников Крещенских купаний

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники противопожарно-спасательной службы следили за безопасностью жителей Московской области во время Крещенских купаний 18 и 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Сотрудники дежурили у специально оборудованных купелей. Они помогали верующим спускаться в воду и выходить из иорданей по заранее установленным сходням, страховали от травм, следили за исправной работой пунктов обогрева и осветительных мачт. Специалисты снабжены оборудованием для спасения людей в случае нештатных ситуаций», – отметили в ведомстве.В местах купаний были установлены осветительные мачты и тёплые раздевалки, где участники купаний могли переодеться.
В Мособлпожспасе пообещали, что дежурство спасателей будет продолжаться, пока не иссякнет поток желающих окунуться.
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Лора Луганская