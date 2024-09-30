Более 22 тыс. уличных светильников заменят в этом году в Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье в текущем году по программе «Светлый город» заменят более 22 тыс. светильников наружного освещения. Работа будет завершена до 31 октября, рассказал зампред правительства -– министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с правительством региона и главами городских округов.
«Ведётся работа по замене светильников и установке новых линий наружного освещения «Светлый город». В этом году наш план – заменить 22 тыс. светильников. Сейчас восстановлено 10 тыс., ещё почти 12 – в работе до 31 октября. Это замена менее энергоэффективных или сломанных светильников на новые», – пояснил зампред.По словам Хайкина, другой вид работ по программе «Светлый город» – это установка новых линий освещения там, где их раньше не было, по обращениям жителей.
«План на этот город – 214 объектов. Это почти 4 тыс. опор и 9 тыс. светильников. На сегодняшний день 90 объектов завершено, ещё 116 – в работе», – сказал Хайкин.Он добавил, что эта работа будут также окончена до 31 октября.
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