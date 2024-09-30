Тепло в Подмосковье первым придёт на соцобъекты, затем – в МКД и на предприятия

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Отопление на всех социальных объектах Подмосковья запустят в период с 1 по 3 октября. Об этом доложил министр энергетики региона Сергей Воропанов на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с правительством региона и главами городских округов.
Исходя из погодных условий, предлагается разбить подключение отопления на три этапа.
Третий этап включения отопления, по словам Воропанова, придётся на 10-14 октября. В это время тепло придёт на промышленные предприятия.
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«С 1 по 3 октября мы подключаем социально значимые объекты. То есть до 3 октября у нас должны быть подключены все такие объекты. В регионе их 6579. На следующих этапах переходим к подключению многоквартирных домов и промышленных предприятий. Они будут подключаться параллельно с социальными объектами. Второй этап подключения отопления стартует с 3 по 14 октября. Тепло появится в 47 748 многоквартирных жилых домах региона», – пояснил министр.
Третий этап включения отопления, по словам Воропанова, придётся на 10-14 октября. В это время тепло придёт на промышленные предприятия.
«Чтобы запустить весь этот процесс, необходимо подписать постановления. На сегодняшний день уже 25 глав городских округов их подписали, остальные работают над этим. После того как стартует подключение, мы начнём мониторинг. У нас с коллегами из Минздрава и Минобразования Московской области будут специальные таблицы, где мы будем видеть подключение каждого объекта и наблюдать динамику», – отметил Воропанов.Он добавил, что до 3 октября тепло будет подано повсеместно. Сейчас в Подмосковье перед зимним сезоном уже проверено 97% теплосетей.
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Лора Луганская