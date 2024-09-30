Подавать тепло в социальные учреждения Московкой области начнут на этой неделе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подачу тепла в социальные учреждения Подмосковья начнут уже на этой неделе. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с правительством региона и главами городских округов.
«Мы договаривались, что в воскресенье – понедельник начнём потихоньку подавать тепло на социальные объекты. Погода нам всё-таки позволила сместить эти сроки. Вместе с тем эта неделя – неделя пуска тепла в социальные учреждения», – подчеркнул губернатор.За полмесяца удалось устранить различные нарушения в работе отопления в тысяче домов. Такие данные привёл зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«За две недели мы устранили нарушение примерно в тысяче домов. В итоге у нас общая цифра устранения составляет 58%. Из 3912 домов у нас в 2281 домах ситуация исправлена. Очевидно, что весь октябрь мы будем заниматься устранением дефектов, эту работу мы не бросим. Все замечания мы устраним до 1 ноября. В некоторых муниципалитетах у нас процент устранений нарушений достиг 80%», – сказал Мурашов.Он добавил, что жители обязательно должны быть информированы о проводимых работах по подготовке к отопительному сезону.
«С 15 сентября была дана команда всем котельным включить пуск холодной воды. Это делается для того, чтобы холодная вода зашла в дома. Далее во время пробного пуска управляющая компания включает циркуляцию в доме. Очень важно уведомить жителей, что эта работа у нас идёт, потому что в момент, когда холодная вода пускается по трубам, у нас, конечно, где-то происходят протечки», – отметил зампред.По его словам, жители должны знать: это делается для того, чтобы устранить будущие срывы. Как пояснил Мурашов, лучше получить рост жалоб сейчас, чем тогда, когда в дома пойдёт горячая вода.
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Лора Луганская