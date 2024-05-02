Более 22 тысяч подмосковных ветеранов получили выплаты ко Дню Победы

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области ветеранам Великой Отечественной войны перечисляют ко Дню Победу от 15 до 25 тысяч рублей, в настоящее время эту выплату получили свыше 22 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«По решению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, ко Дню Победы ветеранам выплатили от 15 до 25 тысяч рублей. Выплаты к празднику уже получили более 22 тысяч ветеранов, из них около 700 фронтовиков», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.Она добавила, что эти выплаты начисляются проактивно — ветеранам не нужно писать заявление, чтобы их получить.
В министерстве отметили, что выплату в 25 тысяч рублей получают участники и инвалиды войны, а вдовы участников ВОВ, блокадники, труженики тыла и несовершеннолетние узники фашизма получают по 15 тысяч рублей. Кроме того, участники и инвалиды ВОВ дополнительно получают федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей.
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Лев Каштанов