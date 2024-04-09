На выплаты по соцконтрактам в Подмосковье предусмотрено более 200 млн рублей

Фото: пресс-служба Мособлдумы.
На выплаты в рамках социальных контрактов в Подмосковье в этом году предусмотрено более 200 млн рублей. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он напомнил, что президент поручил максимально расширить систему социального контракта и дополнительно направить на это 100 млрд рублей.
«Такая мера поддержки успешно зарекомендовала себя в Московской области. Социальный контракт призван помочь людям преодолеть жизненные трудности и выйти на стабильный доход. Выплаты по подобным контрактам могут быть направлены, например, на открытие своего дела», – рассказал Брынцалов.По его словам, в 2023 году в Московской области был заключён 1 521 социальный контракт. В 2024-м на выплаты в рамках соцконтрактов предусмотрено 211,5 миллиона рублей. Ожидается, что их будет заключено не менее 1,1 тыс.
О том, как заключить социальный контракт в Подмосковье, можно узнать на сайте Мособлдумы.
Читайте также:
Промышленное производство в Подмосковье в начале года выросло на 18%
В Подмосковье назвали пять обладателей грантов в сфере науки и инноваций
Щёлковский завод кухонной мебели увеличил производительность за счёт нацпроекта
Лора Луганская