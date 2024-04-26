Выявлена мошенническая схема выманивания денег у ветеранов в преддверии Дня Победы

Фото: iStock/Butsaya
Полиция выявила ресурсы, на которых ветеранам обещают выплаты от 50 до 300 тысяч рублей, для этого они требуют оплатить комиссию и ввести данные банковской карты. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам Волк, мошенники пытаются использовать приближающийся День Победы в своих криминальных целях. Удалось выявить ресурсы, где ветеранам обещают единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тысяч рублей. Для этого злоумышленники требуют оплатить комиссию и ввести данные банковской карты.
Она призвала всех проявлять бдительность и провести работу с пожилыми родственниками во избежание их обмана. Также следует принять меры, чтобы обезопасить их от звонков или визитов злоумышленников.
Читайте также:
Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС
Мошенники скачивают вирусы на телефоны россиян, представляясь сотрудниками «Госуслуг»
«Ситуация страшная»: как банковские мошенники оставляют с нулевым счётом
«Это очередная мошенническая схема! Преступники придумывают все новые ухищрения, чтобы завладеть сбережениями граждан. Особенно больно, что их атаки направлены на ветеранов Великой Отечественной войны – тех людей, которых сегодня хочется поддержать и уберечь. Ведь они – поколение победителей – золотой фонд нашей великой страны», — написала Волк в своём Telegram-канале.
Она призвала всех проявлять бдительность и провести работу с пожилыми родственниками во избежание их обмана. Также следует принять меры, чтобы обезопасить их от звонков или визитов злоумышленников.
Читайте также:
Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС
Мошенники скачивают вирусы на телефоны россиян, представляясь сотрудниками «Госуслуг»
«Ситуация страшная»: как банковские мошенники оставляют с нулевым счётом
Элина Позднякова