Более 2,4 миллиона анализов качества воды провели в Москве с начала года

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Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году провели свыше 2,4 миллиона анализов качества воды. Об этом в беседе с журналистами сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Сейчас состояние воды анализируют по 184 физико-химическим и биологическим показателям. Контроль начинают проводить с водохранилищ, откуда берут воду с разной глубины чтобы получить полную картину состояния водоёмов.
В этом году было проведено более 2,4 миллиона исследований, которые подтвердили, что поступающая в краны москвичей вода соответствует всем требованиям и нормативам.
Также Бирюков отметил, что ежегодно столица потребляет около трех миллионов кубометров вода. В городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Чтобы вода по ним шла чистая, дополнительно на станциях водоподготовки работают свыше 500 автоматических анализаторов состояния жидкости. Они в круглосуточном режиме работают над подсчётом показателей.
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В этом году было проведено более 2,4 миллиона исследований, которые подтвердили, что поступающая в краны москвичей вода соответствует всем требованиям и нормативам.
Также Бирюков отметил, что ежегодно столица потребляет около трех миллионов кубометров вода. В городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Чтобы вода по ним шла чистая, дополнительно на станциях водоподготовки работают свыше 500 автоматических анализаторов состояния жидкости. Они в круглосуточном режиме работают над подсчётом показателей.
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Анастасия Чинкова