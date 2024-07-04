В Химках в этом году очистят около 40 пожарных водоёмов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Химках в этом году проведут санитарную очистку 39 пожарных водоёмов. Работы пройдут в поселениях Кутузовское и Лунёвское, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ухоженный водоём – не только украшение посёлка, но и место забора воды в случае пожара. Сейчас многие пруды заросли травой, затянулись ряской и погрязли в мусоре. В планах специалистов «Химспаса» – очистить береговые линии от сухостоя, удалить деревья, мусор и грязь, которые препятствуют забору воды. Специалисты уже начали устранять сухие ветки и мусор.
На этой неделе санитарную уборку провели в деревне Владычино. Там убрали из пруда весь мусор, сухую листву, опавшие ветки деревьев и водоросли. Оперативные группы «ХимСпаса» ежедневно патрулировали места массового отдыха. Очистка прудов в Лунёвском и Кутузовском поселениях продлится до сентября этого года. Всего на территории городского округа расположено более 100 водоёмов.
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«Все пруды мы очистим и оснастим подъездными площадками и пирсами для установки пожарной техники для забора воды. Это необходимо для пожаротушения», – пояснил начальник отдела пожарной безопасности «Химспаса» Виталий Плахов.
На этой неделе санитарную уборку провели в деревне Владычино. Там убрали из пруда весь мусор, сухую листву, опавшие ветки деревьев и водоросли. Оперативные группы «ХимСпаса» ежедневно патрулировали места массового отдыха. Очистка прудов в Лунёвском и Кутузовском поселениях продлится до сентября этого года. Всего на территории городского округа расположено более 100 водоёмов.
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Лора Луганская