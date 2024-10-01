В Подмосковье стартует модернизация очистных сооружений малых населённых пунктов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В Московской области приступают к модернизации очистных сооружений в малых населённых пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.
На фоне роста интереса к загородной жизни всё больше людей выбирают сёла и деревни основным местом жительства. Для комфорта и экологической безопасности жителей там необходимо строить и модернизировать очистные сооружения. Министерство инициировало пилотный проект модернизации малых канализационных очистных сооружений. Он будет реализован в 2025-2028 годы. В Минстрой направлена заявка о включении 33 объектов в новый федеральный проект «Вода России».
В рамках первого этапа проекта обследовано 135 малых КОС. Сейчас идёт подготовка к работам на 17 объектах.
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«Работы в рамках пилотного проекта будут включать установку блочно-модульных КОС и подведение коммуникаций. Проект станет основой для дальнейших планов модернизации и строительства подобных объектов на всей территории Московской области», – пояснил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
В рамках первого этапа проекта обследовано 135 малых КОС. Сейчас идёт подготовка к работам на 17 объектах.
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Лора Луганская