Более 25 тыс. таксистов столичного региона прошли добровольную аттестацию

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Добровольную аттестацию на знание правил работы в такси прошли, а также порядка действия в чрезвычайных ситуациях и местонахождения инфраструктурных объектов с начала запуска проекта в сентябре прошлого года 25,6 тыс. водителей, работающих в Московском регионе.
«В настоящее время аттестацию прошли около 16% от всех водителей такси, работающих в столичном регионе. При этом около 80% от всех водителей, сдававших экзамен, получили удовлетворительный результат», — отмечается в сообщении.Перед тестированием водители должны пройти бесплатное онлайн-обучение на специальной платформе. Тестирование проводится как по интернету, так и очно — в четырёх центрах в Подмосковье и одном в Москве.
В областном Минтрансе напомнили, что с 1 марта 2025 года прохождение такой аттестации для водителей такси станет обязательным.
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