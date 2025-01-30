Расписание на МЦД-1, Савёловском и Белорусском направлениях изменится в феврале

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения электричек, курсирующих на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях изменится в феврале из-за работ по строительству станции Петровско-Разумовская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Работы будут проводиться в ночное время, поэтому расписание изменится на Савёловском направлении — с 20:00, а на Белорусском — с 21:00. В частности, запланировано увеличение интервала между поездами, у некоторых составов сократится длина маршрута и изменится станция отправления и прибытия, а также количество остановок. С 7 утра поезда будут следовать в штатном режиме», — говорится в сообщении.Узнать актуальное расписание электричек пассажиры могут на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании, а также в мобильном приложении ЦППК.
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