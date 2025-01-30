Расписание на МЦД-1, Савёловском и Белорусском направлениях изменится в феврале

На мусороперерабатывающем комплексе «Восток» за одну смену отбирают около 50 тонн стекла. С начала января из общей массы отходов было извлечено примерно 1500 тонн стекла, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

На КПО проводится сортировка стеклянных изделий по цвету: специалисты разделяют прозрачное, зелёное и коричневое стекло. Каждая из этих фракций считается отдельной. Весь отобранный объём направляется на подмосковные перерабатывающие заводы.

В зависимости от потребностей предприятий они могут забирать только прозрачное или только зелёное стекло. Некоторым заводам необходим полный цветовой микс.





Переработанное стекло имеет широкий спектр применения:

основное использование — производство стекловаты и фильтров для воды:

декор: витражи, элементы для украшения фасадов зданий и ландшафтных территорий — всё это является результатом повторного использования стеклотары:

оно используется в благоустройстве: например, в составе тротуарной плитки, где стеклянная крошка добавляется к классическим компонентам — цементу, щебню и песку.

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