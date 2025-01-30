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Расписание на МЦД-1, Савёловском и Белорусском направлениях изменится в феврале

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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График движения электричек, курсирующих на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях изменится в феврале из-за работ по строительству станции Петровско-Разумовская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.


«Работы будут проводиться в ночное время, поэтому расписание изменится на Савёловском направлении — с 20:00, а на Белорусском — с 21:00. В частности, запланировано увеличение интервала между поездами, у некоторых составов сократится длина маршрута и изменится станция отправления и прибытия, а также количество остановок. С 7 утра поезда будут следовать в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Узнать актуальное расписание электричек пассажиры могут на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании, а также в мобильном приложении ЦППК.

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В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги по оформлению выплат на аренду жилья
30 января 2025, 10:20

Фото: istockphoto.com/Chagin

Услуги по оформлению выплат на аренду жилья для педагогов и медицинских работников Московской области на региональном госпортале сделали более удобными для пользователей, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«К онлайн-услугам по выплате компенсаций на аренду жилья подключили сервис получения согласия супруга на обработку персональных данных в электронном виде. Благодаря этому нововведению к заявке больше не нужно прикладывать отсканированный документ о согласии. Уведомление о том, что нужно дать согласие, поступит в личный кабинет на подмосковном портале госуслуг тому члену семьи, который указан в заявлении», — пояснила министр государственного правления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Заявление на получение выплат за аренду жилья подаётся через раздел областного госпортала «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Решение по заявлению поступит в личный кабинет в течение десяти рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

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Попытка запутать дело провалилась: суд Лондона поставил точку в тяжбе владельцев московских рынков Горяинова и Рогачева
Суд Лондона постановил Рогачеву вернуть 12,7 млн долларов Горяинову
30 января 2025, 10:07

Михаил Горяинов (Фото из открытых источников)

Завершилось многолетнее судебное разбирательство между владельцами Усачевского и Коптевского рынков Михаилом Горяиновым и Андреем Рогачевым. Высокий суд Англии принял сторону Горяинова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

Суд Горяинова и Рогачева: суть претензий


Долгий конфликт между бизнесменами Андреем Рогачевым и Михаилом Горяиновым по поводу раздела московских рынков завершился победой Горяинова в Высоком суде Англии. Суд первой инстанции установил, что Горяинов вложил в совместное предприятие сумму, превышающую $12,7 млн, в результате чего Рогачев обязан вернуть эти средства своему бывшему партнеру.

При этом инициатором судебного разбирательства в Лондоне в 2018 году стал Рогачев. Он утверждал, что его инвестиции в общий бизнес были выше, чем у Горяинова, и требовал от него $28 млн. В ответ Горяинов подал встречный иск на сумму $16 млн. В центре спора находились Усачевский, Коптевский, Каширский и Северный рынки Москвы, а также торговый центр «Волгоградский».

Чем занимаются Горяинов и Рогачев


Рогачев является владельцем розничной сети «Верный», сооснователем сети магазинов «Пятерочка» и бывшим совладельцем X5 Group. Горяинов же является основателем и владельцем Gremm Group, занимающейся торговой недвижимостью.

Активы, апелляция и попытка запутать суд


Ранее суд снял ограничения на распоряжение активами Горяинова, которые были наложены по запросу Рогачева. Кроме того, суд отказал Рогачеву в праве подать апелляцию. Ограничения на активы Горяинова были введены в конце декабря прошлого года, когда он не имел права допускать снижение стоимости своих активов ниже девяти миллионов фунтов. Эти меры были связаны с иском Рогачева, который возник в результате спора о совместном проекте по созданию сети рынков в Москве. Суд в Лондоне отменил решение о заморозке активов 14 июня и обязал Рогачева выплатить своему бывшему партнеру компенсацию.

«Истец должен выплатить ответчику сумму в 221 тысячу фунтов стерлингов в качестве судебных издержек, упомянутых в пунктах 6 и 7, и сделать это до 16:00 23 июля», — говорилось в решении суда.

Эта сумма представляла собой депозит, который суд обязал Рогачева внести для покрытия издержек. Однако 221 тысяча фунтов — это лишь часть общей суммы расходов, которые Рогачев, вероятно, должен был компенсировать Горяинову. Это промежуточное решение суда о расходах связано с нарушениями, допущенными стороной Рогачева. Они не предоставили важную информацию при подаче заявления о заморозке активов, что судья расценил как попытку ввести суд в заблуждение.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 30 января составила четыре балла
30 января 2025, 09:41

Михаил Горяинов (Фото из открытых источников)

Степень загруженности автодорог Московской области по состоянию на утро четверга, 30 января, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при проезде в сторону столицы на десяти шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Рублёво-Успенское, Киевское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — уточняется в сообщении.
В областном Минтрансе призвали водителей быть максимально внимательными за рулём. Соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и не совершать резкие манёвры.

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На комплексе по переработке отходов в Подмосковье в январе отобрали 1500 тонн стекла
30 января 2025, 09:25

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На мусороперерабатывающем комплексе «Восток» за одну смену отбирают около 50 тонн стекла. С начала января из общей массы отходов было извлечено примерно 1500 тонн стекла, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
На КПО проводится сортировка стеклянных изделий по цвету: специалисты разделяют прозрачное, зелёное и коричневое стекло. Каждая из этих фракций считается отдельной. Весь отобранный объём направляется на подмосковные перерабатывающие заводы.
В зависимости от потребностей предприятий они могут забирать только прозрачное или только зелёное стекло. Некоторым заводам необходим полный цветовой микс.

Переработанное стекло имеет широкий спектр применения:

  • основное использование — производство стекловаты и фильтров для воды:
  • декор: витражи, элементы для украшения фасадов зданий и ландшафтных территорий — всё это является результатом повторного использования стеклотары:
  • оно используется в благоустройстве: например, в составе тротуарной плитки, где стеклянная крошка добавляется к классическим компонентам — цементу, щебню и песку.
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Минтруд назвал максимальный размер пособия по безработице с февраля
Минтруд: Максимальный размер пособия по безработице превысит 15 тыс. рублей
30 января 2025, 09:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 февраля текущего года максимальный размер пособия по безработице в России составит более 15 тысяч рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РФ.
По данным ведомства, максимальный размер пособия по безработице будет проиндексирован на 9,5%. Уточняется, что его увеличат с учетом фактической инфляции за 2024 год.

Примечательно, что с 1 февраля будут проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий.

Ранее глава российского государства Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что все социальные выплаты в этом году нужно проиндексировать в соответствии с фактической инфляцией.

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В Госдуме предложили информировать родственников о возможном изъятии заброшенных земель
Депутат Чернышов предложил сообщать семьям владельцев о риске потери участка
30 января 2025, 08:18

Фото: iStock/VvoeVale

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с инициативой об обязательном информировании родственников владельцев заброшенных земельных участков о возможном их изъятии. Об этом пишет РИА Новости.
Это предложение связано с вступлением в силу с 1 марта 2025 года нового закона, который упрощает процедуру изъятия неиспользуемых земель.

По новому законодательству, органы местного самоуправления смогут подавать иски в суд об изъятии участков, которые не использовались по назначению в течение трех и более лет. Чернышов подчеркнул, что такая мера позволит избежать несправедливых ситуаций, когда земли, находящиеся в собственности семьи десятилетиями, изымаются из-за того, что пожилые владельцы не могут за ними ухаживать.

Вице-спикер отметил, что информирование родственников может помочь сохранить землю в семье, если они будут готовы ухаживать за участком.

«Государство должно защищать законные интересы граждан», — добавил он.

Свыше 2,4 тыс. земельных участков предоставили врачам в Московской области в рамках льготной губернаторской программы за три года её существования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#семьи
#государство
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Хакеры атакуют умные устройства
Техдиректор Фомин заявил об активности хакеров по взлому умных устройств
30 января 2025, 07:23

Фото: iStock/welcomia

Согласно заявлению техдиректора IoT-направления МТС Николая Фомина, в мире наблюдается увеличение активности злоумышленников, нацелившихся на умные устройства в домах пользователей. Об этом пишет РИА Новости.
Хакеры используют уязвимости в программном обеспечении и стандартные заводские пароли для получения доступа к гаджетам, превращая их в элементы ботнетов — сетей управляемых устройств.

Фомин отметил, что среди наиболее популярных новых ботнетов — Androxgh0st и Raptor Train, которые активно атакуют IP-камеры и другие устройства. Основная цель злоумышленников заключается в генерировании фейковых кликов и проведении DDoS-атак, что происходит незаметно для пользователей.

Эксперт подчеркнул, что многие владельцы IoT-устройств пренебрегают безопасностью, оставляя дефолтные пароли и не обновляя прошивки. Он рекомендует выбирать устройства от крупных производителей, менять пароли на сложные комбинации и следить за актуальностью прошивок для защиты от потенциальных угроз.

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#эксперт
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​Стало известно, какие ​нарушения выявил Роспотребнадзор в магазинах «Светофор»
Востриковз: половина исков Роспотребнадзора к розничным сетям приходится на «Светофор»
30 января 2025, 04:00

Фото: iStock/Minerva Studio

Примерно половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». Эту информацию в эфире «России 24» предоставил директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
«Здесь и (нарушение) закона о торговле, и нарушение законодательства о возвратах товаров, и поэтому к сети Роспотребнадзор предъявляет действительно много исков. Чуть ли не половина всех исков по розничным сетям», — отметил он.
Востриков объяснил, что торговая сеть пытается получить конкурентные преимущества за счет низких цен, но при этом страдает качество продукции.

Ранее проверяющие обнаружили в магазинах этой сети тараканов, мух, пищевую моль, мусор и грязь в загрузочных помещениях. Кроме того, там торговали просроченной и недоброкачественной продукцией.

29 января «Радио 1» уже передавало, что многие магазины известной торговой сети «Светофор» в Москве могут приостановить работу. Причина — многочисленные иски от Роспотребнадзора, поданные по результатам проверок.

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#светофор
#магазины
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#счёт
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Нейросеть DeepSeek «взломали» без труда — какие данные ​могли быть украдены?
Wiz Research: нейросеть DeepSeek взломали и получили доступ к конфидециальным данным
30 января 2025, 03:57

Фото: скриншот с официального сайта deepseek.com

Китайская нейросеть DeepSeek была взломана во время теста защищенности. Та оказалась слабой — все это время злоумышленники могли собирать конфиденциальную информацию. Об этом в соцсети X написали исследователи из компании Wiz Research.
В открытом доступе оказались секретные ключи, незашифрованные чаты, логи и бэкенд.

Подчеркивается, что китайские разработчики хранили все данные в открытой базе без какой-либо защиты. Не было даже пароля, поэтому воспользоваться ей мог любой.

Когда DeepSeek начал набирать популярность в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и ей стали пророчить «уничтожение» ChatGPT, команда Wiz Research решила оценить внешнюю защищённость и выявить потенциальные уязвимости китайской нейросети.

Уже через несколько минут Wiz Research обнаружили публично доступную базу данных ClickHouse, связанную с DeepSeek, которая была полностью открыта и не требовала аутентификации, что подвергало риску конфиденциальные данные.

Команда нейросети была уведомлена об утечке данных и немедленно ограничила публичный доступ, удалив базу данных из интернета.

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