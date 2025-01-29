В подмосковном Минтрансе призвали не давать близким без прав садиться за руль

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Минтранс Подмосковья призвал жителей не позволять своим близким и знакомым без водительских прав, а особенно детям, управлять транспортным средством. В ведомстве привели пример недавнего ДТП на трассе М-9 «Балтия», которое произошло на прошлой неделе.
«18-летний водитель без прав, находясь за рулём автомобиля «ВАЗ», совершил попутное столкновение немецкой иномаркой. От удара отечественная машина перевернулась и загорелась, огонь перекинулся на второй автомобиль. В результате водитель и 16-летний пассажир «ВАЗа» погибли, а водитель иномарки получила травму», – рассказали в Минтрансе Подмосковья.Там рассказали об обстоятельствах произошедшего. «ВАЗ» ехал со скоростью около 150 км/ч – это зафиксировали несколько видеокамер. Во время движения ребята снимали видео. 18-летний молодой человек без прав уже не в первый раз управлял автомобилем, и родители об этом знали.
В ведомстве также отметили, что использовать телефон за рулём недопустимо, особенно снимать видео во время вождения. В Минтрансе добавили, что мотосезон в Подмосковье в этом году начнётся значительно раньше обычного. По данным синоптиков, среднесуточная температура в январе выше нормы, а снежный покров постепенно тает или вовсе отсутствует.
«В прошлом году в регионе были нередки аварии с питбайками, мопедами и скутерами, которыми управляли дети. Родителям следует напомнить подросткам правила: лицам, достигшим 16- или 18-летнего возраста, нужно получить права на управление питбайком, если мини-мотоцикл предполагается использовать и на дорогах общего пользования», – отметили в министерстве.Это может быть сделано только после дооборудования - установки фары, указателей поворотов и крепежа для номерного знака.
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Лора Луганская