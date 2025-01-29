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В подмосковном Минтрансе призвали не давать близким без прав садиться за руль

Фото: iStock / Kuzma

Фото: iStock / Kuzma

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Минтранс Подмосковья призвал жителей не позволять своим близким и знакомым без водительских прав, а особенно детям, управлять транспортным средством. В ведомстве привели пример недавнего ДТП на трассе М-9 «Балтия», которое произошло на прошлой неделе.
«18-летний водитель без прав, находясь за рулём автомобиля «ВАЗ», совершил попутное столкновение немецкой иномаркой. От удара отечественная машина перевернулась и загорелась, огонь перекинулся на второй автомобиль. В результате водитель и 16-летний пассажир «ВАЗа» погибли, а водитель иномарки получила травму», – рассказали в Минтрансе Подмосковья.
Там рассказали об обстоятельствах произошедшего. «ВАЗ» ехал со скоростью около 150 км/ч – это зафиксировали несколько видеокамер. Во время движения ребята снимали видео. 18-летний молодой человек без прав уже не в первый раз управлял автомобилем, и родители об этом знали.



В ведомстве также отметили, что использовать телефон за рулём недопустимо, особенно снимать видео во время вождения. В Минтрансе добавили, что мотосезон в Подмосковье в этом году начнётся значительно раньше обычного. По данным синоптиков, среднесуточная температура в январе выше нормы, а снежный покров постепенно тает или вовсе отсутствует.
«В прошлом году в регионе были нередки аварии с питбайками, мопедами и скутерами, которыми управляли дети. Родителям следует напомнить подросткам правила: лицам, достигшим 16- или 18-летнего возраста, нужно получить права на управление питбайком, если мини-мотоцикл предполагается использовать и на дорогах общего пользования», – отметили в министерстве.
Это может быть сделано только после дооборудования - установки фары, указателей поворотов и крепежа для номерного знака.

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#дтп
#авария
Волонтер рассказала о выживаемости пострадавших от мазута птиц с Черного моря
Волонтер Рахимова: выживаемость пострадавших от мазута птиц в Сочи снизилась
29 января 2025, 16:18

Фото: istockphoto/Elena Mishina

Выживаемость пострадавших от мазута птиц с Черного моря поначалу составляла около 80%, но позже снизилась. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала студентка из Казани Алина Рахимова, отправившаяся волонтером в Сочи. По ее словам, многие птицы сильно истощены и далеко не все их из них выживают после перенесенного отравления.
Она подчеркнула, что работа в ветеринарном центре была сложной и довольно специфической. У многих волонтеров спустя несколько дней началась аллергия и слезились глаза.
«Комочки мазута с перьев счищали зубной щеткой. Также давали сорбенты и необходимые лекарства, кормили рыбой. После помывки птиц сушили и долечивали, а потом отпускали в заповедник, чтобы понаблюдать за ними», – поделилась доброволец.
Рахимова добавила, что их работу в ветеринарном центре курировал опытный орнитолог, который составлял подробные протоколы для лечения каждой из птиц. В обязанности волонтеров входили помывка, чистка, кормление и поддержание чистоты.

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#аллергия
#глаза
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«Ведомости»: По итогам проверок закроют половину столичных магазинов «Светофор»
29 января 2025, 16:12

Фото: istockphoto/Nodar Chernishev

Примерно половина магазинов известной торговой сети «Светофор» в Москве может временно приостановить работу. Причина — многочисленные иски от Роспотребнадзора, поданные по результатам проверок.
По четырём заявлениям уже приняты решения о закрытии торговых точек, сообщают «Ведомости». Срок простоя магазинов — от 60 до 90 суток. Причина приостановки их деятельности заключается в выявленных специалистами надзорного ведомства нарушениях законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Например, в Новокосино в супермаркете нашли мух, тараканов и пищевую моль, указано в судебных материалах. Также временно приостановлена работа точек в Нагатинском районе и в Тушино. Всего, по данным сайта «Светофора», у сети в столице 22 магазина. В одном из них по результатам проверки было изъято сразу 165 килограммов недоброкачественной продукции.

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#проверки
#работа
#роспотребнадзор
#магазин
#светофор
#суд
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В подмосковном селе Софьино реконструируют здание школы и пристроят новый корпус
29 января 2025, 15:56

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Масштабную реконструкцию школы, включающую постройку нового корпуса на 200 учеников, проведут в селе Софьино Раменского городского округа, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и реконструировать трёхэтажное здание школы общей площадью более 4.2 тыс. квадратных метров, а также возвести пристройку к школе, в которой смогут учиться 200 человек. Все работы планируется завершить в 2027 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 1 миллиард 80 миллионов 630 тысяч 263 рубля 23 копейки. Заявки принимаются до 10 февраля.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#школа
#строительство
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«Сёстрам по серьгам»: Мосгорсуд разделил квартиру Грачевского между наследниками
Мосгорсуд принял решение разделить квартиру Грачевского между наследниками
29 января 2025, 15:47

Борис Грачевскй и Екатерина Белоцерковская (Фото: соцсети)

Московский городской суд принял решение об удовлетворении исковых требований Екатерины Белоцерковской, Анны Грачевской и двух других наследников создателя знаменитого киножурнала «Ералаш». Признаны их равные права на доли в квартире покойного режиссёра.
Таким образом, апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции (Мещанского районного суда - прим. ред.). В апреле прошлого года Белоцерковской там было отказано в признании права на часть столичной недвижимости продюсер и режиссёра. Ситуация осложнялась тем, что в момент покупки квартиры Борис Грачевский был женат на Анне, с которой они заключили брачный договор, пояснил в беседе с РЕН.ТВ адвокат Екатерины Белоцерковской Евгений Бранецкий. Теперь имущество разделено четырьмя равными долями между наследниками.

У Белоцерковской сложились тёплые отношения с Анной Грачевской. Вторая жена режиссёра поддержала её в трудный период жизни. Дочь 38-летней телеведущей также по-доброму общается с четырёхлетним Филиппом — сыном Екатерины и Бориса Грачевского.

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#суд
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В Подмосковье с начала года на железной дороге погибли три подростка-зацепера
29 января 2025, 15:27

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Три подростка погибли из-за зацепинга на железной дороге в Московской области с начала января, несчастные случаи произошли в округах Люберцы, Орехово-Зуевский и Реутов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В основном случаи зацепинга фиксируются в тёплое время года. Но в этом году из-за аномально тёплой зимы зацеперы появились на железной дороге несколько раньше», — говорится в сообщении.
В областном Минтрансе напомнили, что зацепинг — это опасный способ езды на поезде, при котором человек не входит в вагон, а цепляется снаружи за поручни, лестницы, подножки и пр. При этом зацеперы рискуют не только упасть с поезда, но и получить смертельный удар током, когда забираются на крышу вагона.

Специалисты призывают родителей проводить беседы с детьми о том, чем опасно такое «развлечение», а также напоминают о штрафах за зацепинг в размере от 2 до 4 тысяч рублей и о риске уголовной ответственности по статьям: «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» и «Доведение до самоубийства».

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#минтранс мо
#зацеперы
#железная дорога
#московская область
#подмосковье
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В Наро-Фоминске капитально отремонтируют котельную
29 января 2025, 15:05

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт котельной №4 планируют провести в Наро-Фоминске, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать котельную №4, расположенную по адресу: город Наро-Фоминск, Московская улица, здание 40д. В рамках ремонта подрядчик должен будет заменить два котла и оборудование», — говорится в сообщении.
Завершить работы планируется в 2025 года.

Начальная цена лота составляет 115 миллионов 240 тысяч 60 рублей. Заявки принимаются до 11 февраля.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#теплоснабжение
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#торги
#капремонт
#капитальный ремонт
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Подмосковный пассажиропоток за пять лет увеличился на 80 млн
29 января 2025, 15:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Пассажиропоток в Московской области с 2019 года увеличился на 80 млн. Такие данные привёл зампред правительства Московской области Алексей Гержик.
«За 2024 год пассажиропоток составил почти 800 млн. В Московской области насчитывается почти 2 тыс. маршрутов, на линии выходит около 8 тыс. автобусов. 46% поездок совершено по социальным картам», – сообщил Гержик в ходе Открытой трибуны в Мособлдуме.
В региональном парламенте в среду проходит Открытая трибуна на тему «О мерах по повышению качества транспортного обслуживания населения Московской области».

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#московская область
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#минтранс мо
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#пассажиры
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В Подмосковье в 2024 году установили 176 зарядных станций для электромобилей
29 января 2025, 14:50

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В 2024 году на территории Московской области установили рекордное число электрозарядных станций (ЭЗС): 176, в том числе 156 «быстрых» и 20 «медленных», установка ЭЗС в Подмосковье будет продолжаться, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Мы прогнозируем дальнейший рост спроса на электромобили и намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры на территории Подмосковья», — заявил глава Минэнерго Московской области Сергей Воропанов.
Он добавил, что в настоящее время в Подмосковье работает более 650 электрозарядных станций, что делает регион одним из лидеров России по созданию инфраструктуры для экологичного транспорта.

Карта подмосковных электрозарядных станций размещена на официальном сайте компании «Мособлэнерго», кроме того, информация об ЭЗС Подмосковья доступна на сервисе «Яндекс. Карты».

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье за год обновили более 1 тыс. автобусов и приняли 775 водителей
29 января 2025, 14:46

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в прошлом году обновили свыше 1 тыс. автобусов. Об этом заявил зампред правительства Подмосковья Алексей Гержик.
«Основную массу автобусов уже выпустили на маршруты, ещё 69 выйдут в рейсы до 14 февраля», – отметил зампред, выступая в ходе Открытой трибуны в Мособлдуме.
Он добавил, что в 2024 году дополнительными транспортными связями обеспечили 100 населённых пунктов региона. Установлено 22 новых маршрута, в основном к станциям МЦД. Чтобы усилить самые востребованные направления, было оптимизировано 92 маршрута.

За год штат водителей в Подмосковье увеличился на 775 человек.
«При трудоустройстве водители получают разовую премию 50 тыс. рублей. Иногородним водителям дважды в год компенсируют стоимость проезда до 10 тыс. рублей», – рассказал Гержик.
В региональном парламенте проходит Открытая трибуна на тему «О мерах по повышению качества транспортного обслуживания населения Московской области».

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#автобусы
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#минтранс мо
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#подмосковье
#московская область
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