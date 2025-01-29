В подмосковном Минтрансе призвали не давать близким без прав садиться за руль

Выживаемость пострадавших от мазута птиц с Черного моря поначалу составляла около 80%, но позже снизилась. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала студентка из Казани Алина Рахимова, отправившаяся волонтером в Сочи. По ее словам, многие птицы сильно истощены и далеко не все их из них выживают после перенесенного отравления.