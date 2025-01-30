Капремонт моста через реку Нару в Серпухове завершат до конца года

Фото: пресс-служба МТДИ МО
На федеральной трассе А-108 капитально ремонтируют мост через реку Нару на территории городского округа Серпухов, работы должны быть завершены в четвёртом квартале текущего года, в результате реконструкции проезжая часть моста будет увеличена с двух до четырёх полос, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«В настоящее время ведётся восстановление несущих конструкций моста, завершаются работы по расширению габаритов сооружения. Затем рабочие уложат новое дорожное покрытие, обустроят тротуары, обновят систему водоотведения и установят уличное освещение», — говорится в сообщении.Отмечается, что капитальный ремонт моста через Нару является частью комплексных работ по расширению трассы А-108 «Московское большое кольцо».
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