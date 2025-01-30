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Капремонт моста через реку Нару в Серпухове завершат до конца года

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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На федеральной трассе А-108 капитально ремонтируют мост через реку Нару на территории городского округа Серпухов, работы должны быть завершены в четвёртом квартале текущего года, в результате реконструкции проезжая часть моста будет увеличена с двух до четырёх полос, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».


«В настоящее время ведётся восстановление несущих конструкций моста, завершаются работы по расширению габаритов сооружения. Затем рабочие уложат новое дорожное покрытие, обустроят тротуары, обновят систему водоотведения и установят уличное освещение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что капитальный ремонт моста через Нару является частью комплексных работ по расширению трассы А-108 «Московское большое кольцо».

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В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги по оформлению выплат на аренду жилья
30 января 2025, 10:20

Фото: istockphoto.com/Chagin

Услуги по оформлению выплат на аренду жилья для педагогов и медицинских работников Московской области на региональном госпортале сделали более удобными для пользователей, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«К онлайн-услугам по выплате компенсаций на аренду жилья подключили сервис получения согласия супруга на обработку персональных данных в электронном виде. Благодаря этому нововведению к заявке больше не нужно прикладывать отсканированный документ о согласии. Уведомление о том, что нужно дать согласие, поступит в личный кабинет на подмосковном портале госуслуг тому члену семьи, который указан в заявлении», — пояснила министр государственного правления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Заявление на получение выплат за аренду жилья подаётся через раздел областного госпортала «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Решение по заявлению поступит в личный кабинет в течение десяти рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

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Попытка запутать дело провалилась: суд Лондона поставил точку в тяжбе владельцев московских рынков Горяинова и Рогачева
Суд Лондона постановил Рогачеву вернуть 12,7 млн долларов Горяинову
30 января 2025, 10:07

Михаил Горяинов (Фото из открытых источников)

Завершилось многолетнее судебное разбирательство между владельцами Усачевского и Коптевского рынков Михаилом Горяиновым и Андреем Рогачевым. Высокий суд Англии принял сторону Горяинова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

Суд Горяинова и Рогачева: суть претензий


Долгий конфликт между бизнесменами Андреем Рогачевым и Михаилом Горяиновым по поводу раздела московских рынков завершился победой Горяинова в Высоком суде Англии. Суд первой инстанции установил, что Горяинов вложил в совместное предприятие сумму, превышающую $12,7 млн, в результате чего Рогачев обязан вернуть эти средства своему бывшему партнеру.

При этом инициатором судебного разбирательства в Лондоне в 2018 году стал Рогачев. Он утверждал, что его инвестиции в общий бизнес были выше, чем у Горяинова, и требовал от него $28 млн. В ответ Горяинов подал встречный иск на сумму $16 млн. В центре спора находились Усачевский, Коптевский, Каширский и Северный рынки Москвы, а также торговый центр «Волгоградский».

Чем занимаются Горяинов и Рогачев


Рогачев является владельцем розничной сети «Верный», сооснователем сети магазинов «Пятерочка» и бывшим совладельцем X5 Group. Горяинов же является основателем и владельцем Gremm Group, занимающейся торговой недвижимостью.

Активы, апелляция и попытка запутать суд


Ранее суд снял ограничения на распоряжение активами Горяинова, которые были наложены по запросу Рогачева. Кроме того, суд отказал Рогачеву в праве подать апелляцию. Ограничения на активы Горяинова были введены в конце декабря прошлого года, когда он не имел права допускать снижение стоимости своих активов ниже девяти миллионов фунтов. Эти меры были связаны с иском Рогачева, который возник в результате спора о совместном проекте по созданию сети рынков в Москве. Суд в Лондоне отменил решение о заморозке активов 14 июня и обязал Рогачева выплатить своему бывшему партнеру компенсацию.

«Истец должен выплатить ответчику сумму в 221 тысячу фунтов стерлингов в качестве судебных издержек, упомянутых в пунктах 6 и 7, и сделать это до 16:00 23 июля», — говорилось в решении суда.

Эта сумма представляла собой депозит, который суд обязал Рогачева внести для покрытия издержек. Однако 221 тысяча фунтов — это лишь часть общей суммы расходов, которые Рогачев, вероятно, должен был компенсировать Горяинову. Это промежуточное решение суда о расходах связано с нарушениями, допущенными стороной Рогачева. Они не предоставили важную информацию при подаче заявления о заморозке активов, что судья расценил как попытку ввести суд в заблуждение.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 30 января составила четыре балла
30 января 2025, 09:41

Михаил Горяинов (Фото из открытых источников)

Степень загруженности автодорог Московской области по состоянию на утро четверга, 30 января, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при проезде в сторону столицы на десяти шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Рублёво-Успенское, Киевское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — уточняется в сообщении.
В областном Минтрансе призвали водителей быть максимально внимательными за рулём. Соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и не совершать резкие манёвры.

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Расписание на МЦД-1, Савёловском и Белорусском направлениях изменится в феврале
30 января 2025, 09:31

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек, курсирующих на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях изменится в феврале из-за работ по строительству станции Петровско-Разумовская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Работы будут проводиться в ночное время, поэтому расписание изменится на Савёловском направлении — с 20:00, а на Белорусском — с 21:00. В частности, запланировано увеличение интервала между поездами, у некоторых составов сократится длина маршрута и изменится станция отправления и прибытия, а также количество остановок. С 7 утра поезда будут следовать в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Узнать актуальное расписание электричек пассажиры могут на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании, а также в мобильном приложении ЦППК.

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На комплексе по переработке отходов в Подмосковье в январе отобрали 1500 тонн стекла
30 января 2025, 09:25

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На мусороперерабатывающем комплексе «Восток» за одну смену отбирают около 50 тонн стекла. С начала января из общей массы отходов было извлечено примерно 1500 тонн стекла, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
На КПО проводится сортировка стеклянных изделий по цвету: специалисты разделяют прозрачное, зелёное и коричневое стекло. Каждая из этих фракций считается отдельной. Весь отобранный объём направляется на подмосковные перерабатывающие заводы.
В зависимости от потребностей предприятий они могут забирать только прозрачное или только зелёное стекло. Некоторым заводам необходим полный цветовой микс.

Переработанное стекло имеет широкий спектр применения:

  • основное использование — производство стекловаты и фильтров для воды:
  • декор: витражи, элементы для украшения фасадов зданий и ландшафтных территорий — всё это является результатом повторного использования стеклотары:
  • оно используется в благоустройстве: например, в составе тротуарной плитки, где стеклянная крошка добавляется к классическим компонентам — цементу, щебню и песку.
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Минтруд назвал максимальный размер пособия по безработице с февраля
Минтруд: Максимальный размер пособия по безработице превысит 15 тыс. рублей
30 января 2025, 09:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 февраля текущего года максимальный размер пособия по безработице в России составит более 15 тысяч рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РФ.
По данным ведомства, максимальный размер пособия по безработице будет проиндексирован на 9,5%. Уточняется, что его увеличат с учетом фактической инфляции за 2024 год.

Примечательно, что с 1 февраля будут проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий.

Ранее глава российского государства Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что все социальные выплаты в этом году нужно проиндексировать в соответствии с фактической инфляцией.

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В Госдуме предложили информировать родственников о возможном изъятии заброшенных земель
Депутат Чернышов предложил сообщать семьям владельцев о риске потери участка
30 января 2025, 08:18

Фото: iStock/VvoeVale

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с инициативой об обязательном информировании родственников владельцев заброшенных земельных участков о возможном их изъятии. Об этом пишет РИА Новости.
Это предложение связано с вступлением в силу с 1 марта 2025 года нового закона, который упрощает процедуру изъятия неиспользуемых земель.

По новому законодательству, органы местного самоуправления смогут подавать иски в суд об изъятии участков, которые не использовались по назначению в течение трех и более лет. Чернышов подчеркнул, что такая мера позволит избежать несправедливых ситуаций, когда земли, находящиеся в собственности семьи десятилетиями, изымаются из-за того, что пожилые владельцы не могут за ними ухаживать.

Вице-спикер отметил, что информирование родственников может помочь сохранить землю в семье, если они будут готовы ухаживать за участком.

«Государство должно защищать законные интересы граждан», — добавил он.

Свыше 2,4 тыс. земельных участков предоставили врачам в Московской области в рамках льготной губернаторской программы за три года её существования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#семьи
#государство
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Хакеры атакуют умные устройства
Техдиректор Фомин заявил об активности хакеров по взлому умных устройств
30 января 2025, 07:23

Фото: iStock/welcomia

Согласно заявлению техдиректора IoT-направления МТС Николая Фомина, в мире наблюдается увеличение активности злоумышленников, нацелившихся на умные устройства в домах пользователей. Об этом пишет РИА Новости.
Хакеры используют уязвимости в программном обеспечении и стандартные заводские пароли для получения доступа к гаджетам, превращая их в элементы ботнетов — сетей управляемых устройств.

Фомин отметил, что среди наиболее популярных новых ботнетов — Androxgh0st и Raptor Train, которые активно атакуют IP-камеры и другие устройства. Основная цель злоумышленников заключается в генерировании фейковых кликов и проведении DDoS-атак, что происходит незаметно для пользователей.

Эксперт подчеркнул, что многие владельцы IoT-устройств пренебрегают безопасностью, оставляя дефолтные пароли и не обновляя прошивки. Он рекомендует выбирать устройства от крупных производителей, менять пароли на сложные комбинации и следить за актуальностью прошивок для защиты от потенциальных угроз.

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#эксперт
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​Стало известно, какие ​нарушения выявил Роспотребнадзор в магазинах «Светофор»
Востриковз: половина исков Роспотребнадзора к розничным сетям приходится на «Светофор»
30 января 2025, 04:00

Фото: iStock/Minerva Studio

Примерно половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». Эту информацию в эфире «России 24» предоставил директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
«Здесь и (нарушение) закона о торговле, и нарушение законодательства о возвратах товаров, и поэтому к сети Роспотребнадзор предъявляет действительно много исков. Чуть ли не половина всех исков по розничным сетям», — отметил он.
Востриков объяснил, что торговая сеть пытается получить конкурентные преимущества за счет низких цен, но при этом страдает качество продукции.

Ранее проверяющие обнаружили в магазинах этой сети тараканов, мух, пищевую моль, мусор и грязь в загрузочных помещениях. Кроме того, там торговали просроченной и недоброкачественной продукцией.

29 января «Радио 1» уже передавало, что многие магазины известной торговой сети «Светофор» в Москве могут приостановить работу. Причина — многочисленные иски от Роспотребнадзора, поданные по результатам проверок.

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