Более 250 человек побывали на семинаре по финансовой грамотности в Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского прошёл масштабный семинар для руководителей членских организаций, главных бухгалтеров и членов контрольно-ревизионной комиссии профсоюза работников сферы здравоохранения РФ, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Для наших членов Профсоюза — это уникальная возможность совершенствовать свои знания, узнать нововведения по налоговому кодексу, аудиту, укрепить финансовую базу своей организации и изучить принципы рационального расходования средств на культурно-массовые, спортивные и оздоровительные мероприятия», — сообщила председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.
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