В МОНИКИ состоялась научно-практическая конференция психологов Подмосковья

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В МОНИКИ имени Владимирского состоялась первая областная научно-практическая конференция для медицинских психологов на тему «Актуальные вопросы медицинской психологии». Мероприятие было организовано при поддержке Министерства здравоохранения Московской области, Центра развития компетенций и Центральной клинической психиатрической больницы имени Ф. А. Усольцева, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сохранение психического здоровья является ключевой задачей современного здравоохранения. На конференции рассмотрели актуальные темы и проблемы в работе медицинских психологов.
Специалисты проанализировали результаты работы психологической службы Министерства здравоохранения Московской области за 2024 год, рассказали об опыте организации психологических служб в регионе и обсудили вопросы сертификации психологов, психологического сопровождения беременных, предродового консультирования, реабилитации участников боевых действий, а также практические аспекты работы с потерей и посттравматическим стрессовым расстройством.
Отдельная секция была посвящена роли медицинского психолога в развитии корпоративной культуры в медицинских учреждениях, междисциплинарному подходу, предотвращению эмоционального выгорания и развитию эмоционального интеллекта среди сотрудников.
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«Обсуждение актуальных тем способствует повышению квалификации специалистов и внедрению новых подходов в практику, что позволяет выработать целостный подход к лечению пациентов и улучшить качество медицинской помощи в Московской области», — подчеркнула руководитель Центра развития компетенций МОНИКИ им. Владимирского Яна Пономарева.
Специалисты проанализировали результаты работы психологической службы Министерства здравоохранения Московской области за 2024 год, рассказали об опыте организации психологических служб в регионе и обсудили вопросы сертификации психологов, психологического сопровождения беременных, предродового консультирования, реабилитации участников боевых действий, а также практические аспекты работы с потерей и посттравматическим стрессовым расстройством.
Отдельная секция была посвящена роли медицинского психолога в развитии корпоративной культуры в медицинских учреждениях, междисциплинарному подходу, предотвращению эмоционального выгорания и развитию эмоционального интеллекта среди сотрудников.
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Дайана Хусинова