Каширская больница приняла участие в ярмарке вакансий медуниверситета в Иванове

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Заместитель главврача Каширской больницы Игорь Наумов и заведующий женской консультацией Алексей Бунаков в составе делегации Московской области приняли участие в ярмарке вакансий, организованной для студентов Ивановского государственного медицинского университета, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В частности, студентам сообщили о ежемесячных дополнительных выплатах в течение трёх первых дет работы, о компенсации за аренду жилья, а также рассказали о таких программах, как «Земский доктор» и «Социальная ипотека».«Представители Каширской больницы рассказали студентам о ключевых аспектах работы в этом медучреждении, а также о мерах поддержки, которые получают там молодые специалисты, причём не только при трудоустройстве, но и в ходе профессионального развития», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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