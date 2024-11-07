Цифровая медицина как лейтмотив: Современные технологии обсуждаются на VIII съезде терапевтов

Фото: Радио 1
VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» проходит 7-8 ноября в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Тематика охватывает вопросы диагностики и терапии самого широкого круга заболеваний.
Заместитель директора департамента медицинского образования и кадровой политики здравоохранения Минздрава РФ Алексей Ан поздравил участников съезда с началом мероприятий и пожелал удачи.
Фото: Радио 1
Заместитель директора по образовательной деятельности, декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского Татьяна Чернявская рассказала в беседе с корреспондентом «Радио 1» о важности современных технологий в медицине Российской Федерации.
По ее словам, телемедицина в Подмосковье очень развита и применяется во всех уголках области.
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«Современные тенденции в области трансформации здравоохранения, развития высокотехнологичной медицины, активное внедрение технологий искусственного интеллекта предъявляют новые требования к системе образования для здравоохранения, и мы активно ее трансформируем. Стратегическим приоритетом государства, особенно в сегодняшних реалиях, является в том числе поддержка специалистов. Ведь технологический суверенитет во многом базируется на подготовке и поддержке специалистов, их новаторском подходе, живом и гибком уме, смелых и ярких идеях, а также новых решениях, внедряемых в том числе и в здравоохранение. Подготовка и поддержка специалистов – это поддержка будущего России», — сказал он.
Фото: Радио 1
Заместитель директора по образовательной деятельности, декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского Татьяна Чернявская рассказала в беседе с корреспондентом «Радио 1» о важности современных технологий в медицине Российской Федерации.
«Я рассказывала про современные тенденции, которые есть сегодня в здравоохранении. И по следам тех российских и мировых конгрессов, которые прошли и которые еще будут, можно сказать, что цифровая медицина сегодня становится лейтмотивом всего взаимодействия сферы врачей и пациентов. Поэтому то, какие современные возможности есть и для наших пациентов, и для врачей, которые являются, с одной стороны, эффективными технологиями, позволяющими контролировать заболевания, а с другой стороны, ресурсосберегательными технологиями, которые берегут время, возможности и силы врачей, обеспечивая при этом высокий контроль над заболеваниями, а, следовательно, продолжительностью жизни и качеством жизни пациентов, очень важно», — сообщила она.
По ее словам, телемедицина в Подмосковье очень развита и применяется во всех уголках области.
«Действительно, институт обеспечивал дистанционное консультирование и для пациентов, которые болели, и для пациентов, которые уже переболели и были выписаны, и для врачей. Поэтому исследования, которые мы тогда проводили, в том числе об эффективности телемедицины, показало, что можно повлиять на смертность, обеспечивая своевременную консультацию пациента. То, что влияет на смертность, является универсальным средством, и только так должны делать все остальные врачи. Поэтому, да, действительно, мы показали, что такая возможность есть. Сегодня в институте сохраняется возможность дистанционного консультирования. Мы консультируем врачей отдаленных регионов относительно тяжелых пациентов. Мы консультируем и пациентов в том числе», — поделилась Татьяна Чернявская.
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Анастасия Бондарева