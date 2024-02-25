Более 3 млн россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента

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Более 3 млн заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Заявки на ДЭГ будут приниматься до 23:59 мск 11 марта на «Госуслугах». Проголосовать можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по местному времени. Участие в ДЭГ будет доступно жителям из 28 регионов России.
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