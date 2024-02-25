Более 3 млн россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента

Чтобы рассчитать размер пенсионной выплаты при выходе на пенсию в 2024 году, нужно прежде всего узнать индивидуальный пенсионный коэффициент, сообщается в Telegram-канале Объясняем. РФ. Эти данный можно найти в личном кабинете на госуслугах.