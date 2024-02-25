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Более 3 млн россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента

Более 3 млн россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента
25 февраля 2024, 03:48
Фото: iStock/ Chattrawutt

Фото: iStock/ Chattrawutt

Более 3 млн заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Больше всего заявок на данный момент подано жителями Московской, Ростовской, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской и Воронежской областей, Чувашии, Алтайского и Пермского краев.

Заявки на ДЭГ будут приниматься до 23:59 мск 11 марта на «Госуслугах». Проголосовать можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по местному времени. Участие в ДЭГ будет доступно жителям из 28 регионов России.

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В столичном регионе 25 февраля ожидаются осадки и порывистый ветер
Синоптики сообщили об осадках и порывистом ветре в столичном регионе 25 февраля
25 февраля 2024, 04:56

Фото: iStock/ Buzun Maksimilian

Облачность, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед ожидают жителей столичного региона в последнее зимнее воскресенье, 25 февраля. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра.
Температура в Москве днем составит от 0℃ до 2 ℃, ночью — около –3℃.

В Московской области днем ожидается от –2℃ до 3℃, ночью похолодает до –6℃.

Ветер будет южный со скоростью 6–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.

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Для одиноких матерей с детьми до 16 лет расширены трудовые гарантии
Расширены трудовые гарантии для одиноких матерей с детьми до 16 лет
25 февраля 2024, 04:17

Фото: iStock/ Kaan Sezer

Российский работодатель больше не может по собственной инициативе уволить матерей-одиночек с ребенком до 16 лет. Соответствующий закон, которым вносятся изменения в Трудовой кодекс, вступил в силу 25 февраля.
Такая же трудовая гарантия распространяется на других родственников, которые воспитывают ребенка в одиночку.

По закону одинокой матерью в России считается женщина, которая растит ребенка без отца, если он умер, лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим, недееспособен, находится в тюрьме или просто не участвует в воспитании. То есть необходимо доказать, что воспитанием и содержанием ребенка отец не занимается.

Раньше уволить с работы запрещалось матерей-одиночек с детьми до 14 лет. Депутаты и сенаторы решили увеличить возраст ребенка, обратив внимание на то, что родители обязаны обеспечить ребенку получение основного общего образования. А сейчас девятый класс в школе дети заканчивают к 15-16 годам.

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Британия сообщила об атаке на судно в Аденском заливе
Британия сообщила об атаке на судно в Аденском заливе
25 февраля 2024, 02:44

Фото: iStock/ znm

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об атаке на судно в Аденском заливе.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к востоку от порта Джибути. Власти ведут расследование",— написано на странице управления в соцсети X.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания совершили четвёртую серию ударов по территории Йемена.

Соединенные Штаты и Британия с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

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Мурашко: треть болезней у россиян связана с неправильным питанием
Треть болезней у россиян связана с неправильным питанием — Мурашко
25 февраля 2024, 02:11

Фото: iStock/ Daria Kulkova

Треть болезней у россиян связана с неправильным питанием, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Международной выставке-форуме "Россия". Его слова передают «Аргументы и факты».
Мурашко рассказал, что ожирение обусловливает до 30% риска развития болезней, включая сердечно-сосудистые и онкологические, которые на сегодняшний день являются ведущими причинами смертности населения.

Министр отметил, что медицинские технологии помогают в поддержании здоровья, однако «важно, чтобы сам человек хотел быть здоровым». А это — ведение здорового образа жизни.

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Россиянам рассказали, как рассчитать размер пенсии в 2024 году
Россиянам рассказали, как рассчитать размер своей пенсии в 2024 году
25 февраля 2024, 01:47

Фото: iStock/ Denis Vostrikov

Чтобы рассчитать размер пенсионной выплаты при выходе на пенсию в 2024 году, нужно прежде всего узнать индивидуальный пенсионный коэффициент, сообщается в Telegram-канале Объясняем. РФ. Эти данный можно найти в личном кабинете на госуслугах.
Далее индивидуальный пенсионный коэффициент необходимо умножить на его стоимость, которая в текущем году составляет 133,05 рубля. К полученному числу надо прибавить фиксированную выплату, равную в этом году 8134,88 рубля.

Россиянам напомнили, что при выходе на пенсию позже положенного срока, сумма выплат увеливается. Однако выход на пенсию можно отложить максимум на 10 лет.

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Daily Mail: У будущих невест часто возникает расстройство пищевого поведения
25 февраля 2024, 01:39

Фото: iStock/Adam_Fox

Будущие невесты зачастую рискуют заработать расстройство пищевого поведения, поскольку они худеют, чтобы хорошо выглядеть к своему знаменательному дню. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, опубликовавшие выводы соответствующего исследования в журнале Eating Behaviours.
Согласно исследованию, женщины, собирающиеся выйти замуж, имеют тот же уровень неудовлетворенности своим телом, что и пациентки с расстройствами пищевого поведения. По мнению руководительницы исследования Женевьевы Новицки, это свидетельствует о серьезности этих проблем и необходимости повышения соответствующей осведомленности.

Всего в исследовании приняли участие 329 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Все они были помолвлены и должны выйти замуж в течение следующих 12 месяцев. Респонденток набирали через социальные сети, а также через организаторов свадеб и флористов, после чего опрашивали с помощью анкет, разработанных для сбора информации об их пищевом поведении, неудовлетворенности своим телом и выявления стресса в преддверии дня свадьбы.

Результаты показали сильную связь между давлением семьи и неупорядоченным питанием, включая пропуск приемов пищи, голодание, переедание, очищение организма, чрезмерную физическую нагрузку и озабоченность весом или формой тела.

«Давление со стороны семьи часто может проявляться в форме комментариев, восхваляющих потерю веса, или замечаний членов семьи по поводу собственной внешности, которые затем усваиваются невестами», — говорит д-р Новицки.

По словам ученых, каждый год в Великобритании проводится более 80 000 свадеб, и при этом до 91% будущих невест пытаются сбросить вес в преддверии своего знаменательного дня.

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#свадьба
#психология
#великобритания
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Восемь полицейских пострадали в Париже на выставке сельского хозяйства
Восемь полицейских пострадали в Париже на Салоне сельского хозяйства
25 февраля 2024, 01:24

Фото: iStock/ AlxeyPnferov

Восемь сотрудников полиции пострадали в Париже на выставке сельского хозяйства, пишет газета Le Figaro.
По словам префекта полиции Парижа Лорана Нуньеза, двое из восьми полицейских получили серьёзные ранения.

В ходе мероприятия полиция задержала шесть человек в, трёх из них — за нападение на представителей власти.

Ранее десятки тракторов выехали на улицы французской столицы в знак протеста против политики властей перед открытием Салона сельского хозяйства. Затем протестующие фермеры прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл глава государства Эммануэль Макрон.

Французские фермеры недовольны расходами, бюрократической волокитой и экологическими нормами. Протесты фермеров в Европе вызваны также тем, что поставки сельхозпродукции с Украины вызвали кризис отрасли в ЕС.

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Около 300 грузовиков скопилось на КПП «Сырым» российско-казахстанской границы
24 февраля 2024, 21:13

Фото: IStock/Gabriele Grassl

На казахстанско-российской границе у пограничного контрольно-пропускного пункта «Сырым» на трассе Самара – Шымкент образовалась пробка из 280 грузовых автомобилей. Об этом сообщил в Telegram нацоператор «Казавтожол».
Пробка создала проблемы для водителей большегрузов, которые не могут проехать через КПП по нескольку дней.

Пресс-служба национального оператора республики по управлению автодорогами «Казавтожол» сообщила, причиной скопления большегрузов является работа пограничного пункта. Чиновники просят по возможности объезжать сложный участок дороги.

«На всех международных и республиканских дорогах Западно-Казахстанской области нет никаких препятствий. Движение на автодорогах свободное», — добавил национальный оператор.
На момент написания новости не было данных о времени, через которое грузовики смогут свободно проехать через границу.

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​Морщины, появляющиеся во сне: несколько правил их избежать
24 февраля 2024, 18:45

Фото: iStock/ Alika Obrazovskaya

Постоянный сон на одном и том же боку может привести к образованию морщин и асимметрии лица. Исследования показывают, что сон на боку удобен для большинства людей и не несет рисков для здоровья, пишет Health. Но как тогда избежать появления морщин из-за сна на боку?
Когда вы спите на боку, ваша кожа постоянно трется о подушку. Это может привести к образованию морщин, особенно в области лба, щек и подбородка, говорят косметологи. И дают советы, как сохранить кожу лица.

Солнечные лучи повреждают кожу, что может привести к появлению морщин и пигментации. Поэтому важно защищать кожу от солнца с помощью солнцезащитного крема и одежды, если вы спите на улице

Некоторые люди более склонны к появлению морщин, чем другие. Это связано с генетикой, а также с образом жизни и окружающей средой.

Употребление в пищу продуктов, богатых антиоксидантами, может помочь защитить кожу от повреждений и уменьшить появление морщин.

Чтобы избежать деформации кожи во время сна, косметологи предлагают приучить организм спать на спине. Это лучшая поза для сна, поскольку она не создает давления на кожу лица.

Используйте шелковую наволочку. Шелк гладкий и мягкий, что помогает уменьшить трение между кожей и подушкой. Можно приобрести антивозрастную подушку. Эти подушки специально разработаны для уменьшения давления на лицо во время сна.

Обязательно увлажняйте кожу перед сном. Это поможет защитить кожу от сухости и уменьшить появление морщин. Пейте достаточное количество воды. Вода помогает поддерживать эластичность кожи.

Избегайте курения и чрезмерного употребления алкоголя. Курение и алкоголь повреждают кожу и приводят к появлению морщин.

Если подытожить все советы специалистов, чтобы избежать морщин не нужны большие усилия. Сон на одном боку может привести к появлению морщин и асимметрии лица. Однако существуют способы предотвратить это, например, спать на спине, использовать шелковую наволочку и антивозрастную подушку, увлажнять кожу перед сном и пить достаточное количество воды.

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