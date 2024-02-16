На президентских выборах в Московской области применят технологию QR-кода

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В Подмосковье на выборах президента России применят технологию QR-кода. Такая практика будет применена на избирательных участках, не оснащённых комплексами обработки избирательных бюллетеней, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Благодаря специальному программному обеспечению проводится автоматическая проверка сведений. В случае обнаружения несоответствий данных программа уведомляет оператора. Содержащиеся в протоколе сведения зашифровываются в QR-код, и он размещается на протоколе УИК об итогах голосования», – уточняется в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.Данные из протокола при сканировании электронного кода в территориальной избирательной комиссии автоматически попадают в систему ГАС «Выборы». Предполагается, что применение подобной технологии поможет избежать ошибок при подсчёте голосов и сэкономить время при передаче данных из участковых комиссий в территориальные.
В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.
Отдать голос можно не только по месту жительства, но и там, где удобно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».
Жители Подмосковья смогут проголосовать м онлайн на федеральной платформе ДЭГ.
С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.
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Лора Луганская