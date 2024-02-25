В России началось досрочное голосование на выборах президента

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В России началось досрочное голосование на президентских выборах в труднодоступных и отдаленных местах. Как сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Наталья Бударина, оно продлится с 25 февраля по 14 марта.
Кроме того, досрочно голосовать будут также работники полярных станций и моряки, которые в период проведения выборов находятся в плавании.
Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.
В бюллетене для голосования будут находиться четыре кандидата — Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
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Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.
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