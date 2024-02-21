В Подмосковье для помощи на выборах заработала «Служба заботы»

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Мособлизбирком второй год подряд запускает проект «Служба заботы» на период подготовки и проведения выборов. Туда может обратиться каждый житель региона, испытывающий трудности в избирательном процессе.
«Служба оказывает поддержку как избирателям, так и организаторам выборов по техническим, юридическим проблемам, а также по вопросам психологической и эмоциональной поддержки членов избирательных комиссий. Каждому, кто обратится в «Службу заботы», дадут развёрнутый ответ и предоставят необходимый алгоритм действий», – сообщается в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.Позвонить в «Службу заботы» можно по телефону: 8 (800) 550-97-44.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.
В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.
Отдать голос можно не только по месту жительства, но и там, где удобно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».
Кроме того, жители Московской области смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ.
С 17 февраля до 7 марта проходит адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании. К этой работе подключены более 15 тыс информаторов-членов избирательных комиссий.
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Лора Луганская