Людям с инвалидностью в Подмосковье выплатили компенсацию 50% за полис ОСАГО

Фото: Министерство социального развития Московской области
Люди с инвалидностью в Московской области, которые имеют показания к покупке автомобиля в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, могут получить компенсацию в размере 50% от стоимости полиса ОСАГО, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Выплату за полис ОСАГО у нас в регионе получили свыше 650 инвалидов, среди которых более половины — это родители детей-инвалидов. Размер выплаты составляет 50% стоимости полиса и приходит она автоматически», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Дайана Хусинова