Людям с инвалидностью в Подмосковье выплатили компенсацию 50% за полис ОСАГО

В Москве обнаружили полярную крачку, которая обычно мигрирует из Арктики в Антарктиду. Замечена она была на Рыжовском пруду в ТиНАО. Это первое зарегистрированное появление данного вида в столичном регионе. Об этом информирует департамент природопользования и охраны окружающей среды в своем Telegram-канале.