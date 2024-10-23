«Ведомости»: цены на бензин в России начали снижаться

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В России начали снижаться оптовые цены на бензин, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
По итогам торгов 22 октября, стоимость тонны бензина марки АИ-92 достигла минимума за месяц — 59 356 рублей. В сентябре цена была на максимуме и составляла 62 487 рублей за тонну, что означает снижение на 5%. Аналогичная ситуация наблюдается с бензином марки АИ-95, который подешевел с 73 864 рублей за тонну в сентябре до 63 521 рублей, что составляет падение на 14%.
Напомним, ранее цены на бензин в России росли из-за высокого спроса и плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.
До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что в ноябре стоимость литра бензина АИ-92 на российских заправках составит 53,7-54,1 рубля, а «95-го» — 58,9-59,4 рубля.
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Напомним, ранее цены на бензин в России росли из-за высокого спроса и плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.
До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что в ноябре стоимость литра бензина АИ-92 на российских заправках составит 53,7-54,1 рубля, а «95-го» — 58,9-59,4 рубля.
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Елена Перлова