Названа категория россиян, которым снизят пенсионный возраст

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Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесет в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста для работников агропромышленного комплекса (АПК).
Согласно предложению, женщины смогут выходить на пенсию с 55 лет, мужчины — с 60 лет. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в условиях санкционного давления и трансформации экономики АПК демонстрирует устойчивый рост, обеспечивая продовольственную безопасность страны. Труженики села должны иметь пенсионные права, сопоставимые с работниками органов безопасности и обороны.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил успехи АПК в условиях санкций и важность его модернизации и кадрового развития.
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«Государство должно поддержать ранний выход на пенсию для всех работников сельского хозяйства, которые ежедневно трудятся ради продовольственной независимости России», — подчеркнул Миронов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил успехи АПК в условиях санкций и важность его модернизации и кадрового развития.
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Елена Перлова