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Более 30 медиков Подмосковья получили свидетельства на социальную ипотеку

30 августа 2024, 16:20
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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33 подмосковных медработника получили свидетельства на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека». Вручение состоялось в Доме правительства региона, сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
Сертификаты получили врачи, фельдшеры, медсёстры и акушерки из Балашихинской, Красногорской, Одинцовской, Лобненской, Химкинской, Королёвской, Подольской, Сергиево-Посадской, Видновской, Люберецкой, Мытищенской, Дмитровской больниц, других больниц, перинатальных центров, центров крови и Московской областной станции скорой медицинской помощи.

Медсестра Подольской областной клинической больницы Надежда Пиганаева переехала в Подмосковье в 2105 году из Республики Марий Эл. Её стаж работы – 12 лет.


«О программе поддержки молодых специалистов узнала от коллег. Собрала все документы и теперь получаю сертификат. Сейчас мы с девятилетним сыном живём в Подольске, начинаем рассматривать варианты нового жилья там. Большое спасибо за такую возможность», – сказала Пиганаева.
Всего в этом году было вручено 295 свидетельств по программе «Социальная ипотека».
«Их получили 160 медработников, 73 учителей, 57 молодых учёных и уникальных специалистов, а также пять тренеров. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сами получатели платят лишь проценты по кредиту», – пояснила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.
Как рассказали в ведомстве, программа действует с 2016 года по инициативе губернатора. С момента её старта жилищные условия улучшили более 3 тыс. специалистов.

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#московская область
#социальная ипотека
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#медработники
#жильё
Школьники начнут учить историю по новым учебникам в 2025 году — Кравцов
30 августа 2024, 17:17

Фото: istockphoto/Ridofranz

Учеба по новым единым учебникам истории начнется в сентябре 2025 года, в федеральный перечень их планируется включить в конце текущего года, рассказал журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«…И планируем в декабре включить государственные учебники в федеральный перечень, чтобы регионы и школы могли их закупить. И уже с 1 сентября 2025 года по ним начать обучать школьников», — сказал министр на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что детям из Курской области, размещенным в Подмосковье, подарили школьные наборы. Как уточнили в пресс-службе МО, средства были выделены информагентством «Интерфакс».

Сейчас в Подмосковье более 600 детей, которых подготовят к новому учебному году.

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#сергей кравцов
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Новая школа в Немчиновке готова принять первых учеников
30 августа 2024, 17:02

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Новая школа на 550 мест в посёлке Немчиновка Одинцовского городского округа полностью готова к открытию. Она построена по госпрограмме Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«Здание площадью 11,7 тыс. кв. м. расположено на ул. Московской. Блок начальной школы рассчитан на 200 детей. Там размещены учебные кабинеты и игровые группы продлённого дня. Блок спортзала оснастили раздевалками, тренерскими и душевыми», – отметили в ведомстве.
В блоках основной и старшей школы на 350 учеников обустроили учебные кабинеты и лаборатории, мастерские, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр, медицинские кабинеты и обеденный зал.

Как подчеркнули в министерстве, школа оснащена современным техническими устройствами. В актовом зале установили новейшее световое и звуковое оборудование.

Как ранее заявлял первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн, в этом году в Подмосковье открывают 39 новых школ на 38 тыс. мест. Капитальный ремонт завершат в 40 школах.

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#школы
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Клинские десантники приняли участие в учениях обезвреживанию террористов в школе
30 августа 2024, 17:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Контртеррористические учения провели в одной их школ городского округа Истра, участие в них приняли спасатели и силовики, в том числе — из Клина, сообщает пресс-служба администрации округа Клин.
«По легенде учений, террористы проникли в школу, убили охранников и взяли в заложники часть детей и учителей, не успевших укрыться в кабинетах и подвале. На место выехали службы группы быстрого реагирования, МЧС, ДПС, скорая помощь, кинологи с собакой, а одной из главных сила стал отряд спецназа из 12 человек. Отряд сформировали из членов отделения Союза десантников Клина, ветеранов подразделений спецназа и боевых действий», — говорится в сообщении.
В ходе «операции» использовались светошумовые гранаты, холостые патроны и армейские дымы. Все участники выполнили поставленные перед ними задачи, учения прошли успешно.

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#террористы
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#истра
#школа
#ветераны
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Размещённым в Подмосковье ребятам из Курской области подарили школьные наборы
30 августа 2024, 16:47

Фото: пресс-служба правительства МО/Полина Коренченко

Рюкзаки с полным набором школьных канцтоваров подарили детям из Курской области, временно размещённым в оздоровительных лагерях в Клину, Пушкинском округе и Подольске, средства на это выделило информагентство «Интерфакс», сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Канцелярские принадлежности и рюкзаки были куплены для 189 учеников пятых-одиннадцатых классов», — отмечается в сообщении.
Подарки ребятам вручил исполнительный директор региональной службы группы «Интерфакс» Александр Веклич.

«Мы стали участниками подготовки к школе ребят из Курской области, которые сейчас находятся здесь, в Подмосковье. Собрали вместе с нашими коллегами из Московской области школьные наборы-рюкзаки. Для мальчишек и девчонок это необходимое подспорье, чтобы они продолжали учёбу», — сказал Веклич.
Всего в Подмосковье в настоящее время находятся свыше 600 детей и подростков из Курской области, всех их подготовят к началу учебного года.

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#подмосковье
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В Лобне достроили современный детсад на 330 мест
30 августа 2024, 15:53

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В микрорайоне Катюшки городского округа Лобня завершили строительство детсада на 330 мест. Как сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Подмосковья, получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию.
«В саду будет 14 групп. Общая площадь детского сада – 5 тыс. кв. метров. В здании располагаются групповые помещения со спальнями, буфетными и игровыми, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, а также административные и технические помещения», – говорится в сообщении.
На территории сада разбили 14 прогулочных игровых площадок и две спортивные площадки. Как отметили в министерстве, современный детский сад отвечает всем требованиям комфорта, безопасности и всестороннего развития детей.

Открытие нового здания запланировано на начало учебного года.

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#детский сад
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Вдова бизнесмена Когана вошла в список богатейших женщин России
30 августа 2024, 15:52

Фото: istockphoto / Coprid

Людмила Коган, вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана, вошла в число женщин-миллиардеров России. Об этом сообщили в Известиях.
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором говорится, что состояние Людмилы Коган оценивается в 1 миллиард долларов. Это позволило ей занять шестое место в рейтинге самых богатых женщин страны.

«Основным активом Людмилы Коган является контрольный пакет акций банка «Уралсиб», который она унаследовала от своего мужа в 2019 году. Также она получает дивиденды от этого банка, который входит в двадцатку крупнейших в России. Только в июне 2024 года она получила около 7 миллиардов рублей», — поделились в издании.

Кроме того, Людмиле Коган принадлежат лизинговая компания «Интерлизинг» и доли в различных организациях, входящих в инвестиционно-строительную группу «БФА-Девелопмент».

Владимир Коган скончался 20 июня 2019 года в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. В декабре его вдова Людмила унаследовала контрольный пакет акций банка «Уралсиб» (82%). Управляет банком их сын Евгений.

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Подмосковных водителей предупредили об увеличении загруженности дорог в сентябре
30 августа 2024, 15:51

Фото: istockphoto / Coprid

Трафик на дорогах Московской области в первую неделю сентября будет заметно больше, чем летом, такое предупреждение выпустили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона на основании данных с камер фотовидеофиксации.
«Согласно прогнозу, самыми загруженными днями станут понедельник, 2 сентября, четверг, 5 сентября, и пятница, 6 сентября. В целом число автомобилей на подмосковных дорогах в сентябре превысит 3 миллиона в сутки. В будние дни будет примерно на 70-100 тысяч машин больше, чем в августе», — говорится в сообщении.
Час пик ожидается в периоды с семи до девяти утра, при этом больше всего транспорта на дорогах обычно фиксируется с шести до десяти утра.

Рост дорожного трафика ожидается в следующих городах: Мытищи, Чехов, Наро-Фоминск, Раменское, Пушкино, Жуковский, Ивантеевка, Люберцы, Реутов и Балашиха. Более загруженными также станут шоссе Энтузиастов, Новорязанское и Ярославское.

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Компенсацию за детский отдых получили более 1,5 тыс. подмосковных приёмных семей
30 августа 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 1,5 тыс. приёмных семей Московской области обратились за компенсацией на детский отдых. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Там отметили, что в Московской области одна из мер социальной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – выплата материальной помощи на отдых детей или компенсация расходов на приобретение путёвок для совместного отдыха.
«В Подмосковье проживают свыше 3,6 тыс. семей, где воспитываются 7 тыс. приёмных детей. Из них уже более 1,5 тыс. семей воспользовались компенсацией на детский отдых. Чаще всего это поездки всей семьёй на море, санаторий или лагерь. Компенсация позволяет значительно сэкономить семейный бюджет», – сказала Болатаева.
В министерстве добавили, что размер компенсации на отдых составляет 6 900 рублей. Она выплачивается всем членам семьи на счёт приёмного родителя. Вместо компенсации семья может оформить материальную помощь в размере 4 600 рублей на каждого приёмного ребенка.

Подать заявление на получение компенсационной выплаты можно в МФЦ. Важно, чтобы путёвка была оплачена со счёта приёмного родителя.

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#семья
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В трёх отделениях подмосковного колледжа «Энергия» провели сбор первокурсников
30 августа 2024, 15:34

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ежегодное собрание администрации подмосковного колледжа «Энергия» с первокурсниками и их родителями провели в подразделениях учебного заведения в Реутове, Богородском округе и Балашихе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Первокурсников познакомили с их кураторами, рассказали об организации учебного процесса, о стипендиях и сдаче сессии, а также об условиях и порядке заселения в общежитие и о других аспектах студенческой жизни. Особое внимание в ходе встречи было уделено профилактике деструктивного поведения молодёжи», — говорится в сообщении.
После этого студентов пригласили на классные часы с кураторами, где они смогли познакомиться поближе и задать все интересующие их вопросы.

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