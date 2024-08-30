Более 30 медиков Подмосковья получили свидетельства на социальную ипотеку

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
33 подмосковных медработника получили свидетельства на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека». Вручение состоялось в Доме правительства региона, сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
Сертификаты получили врачи, фельдшеры, медсёстры и акушерки из Балашихинской, Красногорской, Одинцовской, Лобненской, Химкинской, Королёвской, Подольской, Сергиево-Посадской, Видновской, Люберецкой, Мытищенской, Дмитровской больниц, других больниц, перинатальных центров, центров крови и Московской областной станции скорой медицинской помощи.
Медсестра Подольской областной клинической больницы Надежда Пиганаева переехала в Подмосковье в 2105 году из Республики Марий Эл. Её стаж работы – 12 лет.
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Медсестра Подольской областной клинической больницы Надежда Пиганаева переехала в Подмосковье в 2105 году из Республики Марий Эл. Её стаж работы – 12 лет.
«О программе поддержки молодых специалистов узнала от коллег. Собрала все документы и теперь получаю сертификат. Сейчас мы с девятилетним сыном живём в Подольске, начинаем рассматривать варианты нового жилья там. Большое спасибо за такую возможность», – сказала Пиганаева.Всего в этом году было вручено 295 свидетельств по программе «Социальная ипотека».
«Их получили 160 медработников, 73 учителей, 57 молодых учёных и уникальных специалистов, а также пять тренеров. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сами получатели платят лишь проценты по кредиту», – пояснила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.Как рассказали в ведомстве, программа действует с 2016 года по инициативе губернатора. С момента её старта жилищные условия улучшили более 3 тыс. специалистов.
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Лора Луганская