Пять подмосковных тренеров-преподавателей получили сертификаты на соципотеку

Сексолог Тайоми Морган поделилась с изданием The Cut необычным методом для обогащения сексуальной жизни и укрепления эмоциональной близости: сексом по телефону. Этот способ подходит как для пар, находящихся на расстоянии друг от друга, так и для тех, кто хочет добавить разнообразия в свою сексуальную рутину.