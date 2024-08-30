Пять подмосковных тренеров-преподавателей получили сертификаты на соципотеку

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Свидетельства на покупку жилья по программе «Социальная ипотека» получили пять тренеров, преподающих в подмосковных спортивных школах, церемония состоялась в Доме правительства Московской области, документы тренерам вручил первый замминистра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Перов, сообщает пресс-служба министерства.
«В этом году ещё пять тренеров-преподавателей получили свидетельства на получение социальной ипотеки. Это важная мера поддержки, которая позволяет нам создавать комфортные условия для наших специалистов», — прокомментировал вручение глава Минспорта региона Дмитрий Абарёнов.Он добавил, что за семь лет действия программы квартиры по соципотеке получили 66 подмосковных тренеров.
Сейчас обладателями свидетельств на соципотеку стали тренер-преподаватель по волейболу Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва Анна Евстифеева, тренер-преподаватель по легкой атлетике балашихинской спортшколы «Орион», тренер-преподаватель по тхэквондо областного училища олимпийского резерва №1 Шамсутдин Гамзатов, тренер-преподаватель по хоккею областной школы олимпийского резерва Максим Яшин и тренер-преподаватель по адаптивному спорту мытищинской спортшколы «Авангард» Владислав Самарин.
По программе «Социальная ипотека» основная сумма жилищного займа выплачивается в течение десяти лет из бюджета Московской области, а собственник квартиры платит только проценты по кредиту. Участниками программы, помимо тренеров, могут стать учителя, медики, молодые учёные и уникальные специалисты ОПК.
Читайте также:
Учительница из Химок получила квартиру по программе «Социальная ипотека»
В Подмосковье сертификаты на соципотеку получили ещё 34 медработника
Подмосковные учёные получили сертификаты на социальную ипотеку
Лев Каштанов