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Учительница их Химок получила квартиру по программе «Социальная ипотека»

20 августа 2024, 17:38
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

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Учительница русского языка и литературы Виктория Коровина, работающая в химкинской школе №30, смогла купить себе квартиру благодаря подмосковной программе «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба администрации городского округа.


«Директор рассказала мне о программе, поддержала, убедила, что всё получится. Я достаточно быстро собрала нужные справки. Всё оказалось вполне осуществимо. Квартиру я купила сразу, как только получила сертификат. Это шикарная «двушка» с двумя террасами», — рассказала Виктория Коровина.
Программа «Социальная ипотека» была запущена в Московской области в 2016 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва. По правилам программы, основное тело ипотеки выплачивается из регионального бюджета, в хозяин жилья платит только проценты по кредиту. Право на социальную ипотеку имеют учителя, медики, тренеры, молодые учёные и специалисты оборонно-промышленного комплекса.

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#социальная ипотека
#квартира
#химки
#учитель
В Подмосковье спасли птенца дикой пустельги
20 августа 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Птенца-слётка дикой пустельги обнаружили прохожие на улице в подмосковном Пушкине, птицу выходили специалисты Пушкинской ветеринарной станции, сообщат пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Птенец выглядел ослабевшим, он нуждался в помощи, и ветеринары взялись за его спасение. Пустельга — это маленькая хищная птица из семейства соколиных, у этих птиц особый рацион, поэтому угодить слётку было нелегко, однако ветеринары справились», — говорится в сообщении.
На ветстанции птенец вырос, окреп и научился жить самостоятельно. После этого птицу выпустили на волю.

В министерстве напомнили, что если на земле оказался птенец, который выглядит здоровым, не нужно поднимать его: скорее всего, его родители где-то поблизости и успешно заботятся о нём. Но если у птенца сломано крыло или есть какие-то другие повреждения, необходимо обратиться за помощью к специалистам.

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Конкурс подрядчиков для диагностики церкви Спаса Нерукотворного Образа перенесли
20 августа 2024, 17:45

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Санкт-Петербурге перенесён конкурс на выбор подрядчика для обследования конструкций церкви Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади.
Отмечается, что одна из причин тому — изменения конкурсной документации. Об этом рассказали в Городском управлении инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества.

«Во время работы специалисты проведут химико-технологические исследования строительных материалов, освидетельствование строительных конструкций, фотофиксацию состояния объекта, картограмму выявленных дефектов поврежденных строительных конструкций здания, анализ текущих накопленных деформаций, оценку несущей способности грунтового основания», – добавили в беседе с «Петербургским дневником» в ведомстве.

До этого сообщалось, что завтра, 21 августа, будет праздник в честь епископа Мирона Критского. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день не следует ссориться, долго любоваться на себя в зеркало, а также вести сельскохозяйственные работы.

Ранее сообщалось, что церковь в подмосковной усадьбе Федино, входящей в федеральный список памятников культуры, отреставрируют.

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#санкт-петербург
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Строительная готовность музыкальной школы в Королёве превысила 90%
20 августа 2024, 16:59

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детскую музыкальную школу возводят в микрорайоне Юбилейный округа Королёв, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 90%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся чистовая отделка помещений, устройство наливного пола и инженерных сетей. Кроме того, проводится благоустройство пришкольной территории. На площадке задействовано 114 строителей, используется пять единиц техники. Работы идут с опережением графика», — отмечается в сообщении.
В новой музыкальной школе размещаются репетиционные залы для хоров и оркестров, 20 классов для теоретических занятий, 26 классов для индивидуальных занятий пением и музыкой, зрительный зал со сценой, а таже библиотека и административные и технические помещения.

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#королёв
#строительство
#музыкальная школа
#министерство строительного комплекса мо
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«Не такие бедные, как кажется»: за что семья Тепляковых получит 28 млн от государства
20 августа 2024, 16:57

Фото: iStock/Elena Gromova

Несколько недель назад появились сообщения о том, что семью вундеркиндов Тепляковых хотят выселить из арендуемой квартиры. Владелица жилья якобы была не готова к тому, что в семье окажется так много детей и их число будет расти. О том, как многодетные родители едва не оказались на улице и о чем они настойчиво просили властей расскажет редакция «Радио 1».

Семья Тепляковых: кто они, чем известны


Многодетные супруги Тепляковы стали известны по всей стране в 2021 году, когда их девятилетняя дочь Алиса успешно сдала ЕГЭ и поступила на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ). Младшие дети семейства также последовали примеру сестры.
В начале августа в семье родился девятый ребенок по имени Альрик Финист Ольрион.

Несмотря на грудного ребенка у квартиросъемщиков, хозяин квартиры попросил их в скором времени освободить жилье.

Однако черная полоса в жизни семейства, похоже, все же закончилась. Стало известно, что Тепляковым будет предоставлена финансовая помощь в размере 28,7 миллиона рублей для покупки собственного жилья.


Просьбы к чиновникам


Тепляков не раз обращался к властям с просьбами о выделении дополнительной государственной поддержки семье. Он апеллировал тем, что помогает «улучшать демографию», поэтому остро нуждается в дополнительных квадратных метрах жилья. Недавно он опубликовал на своей странице в социальных сетях загадочный пост о том, что «Тепляковым удалось получить деньги, но это не точно».

К своему сообщению глава семейства прикрепил документ, который свидетельствует о том, что власти Москвы заметили критическое положение в их семье и решили оказать помощь. Поскольку Тепляковы желают остаться в Москве, власти предлагают им компенсацию в размере 28 миллионов рублей. Теперь семье предстоит решить, примут они предложенные средства или нет.

«Возможность получить деньги пришла. Теперь будем думать. 28 миллионов на дороге не валяются», — прокомментировал новость многодетный отец.

Тепляков также поделился планами на будущее и намекнул, что продолжит заводить «новых Алис».

Фото: iStock/ArtemSam

На какие деньги живет семья


По словам Теплякова, аренда квартиры обходилась им в 90 тысяч рублей в месяц, хотя зарплата Евгения составляла лишь 70 тысяч. При этом все их юные таланты учатся в ВУЗах только на платной основе. Интересно, что оба родителя фактически не работают: Наталья в бессрочном декрете, а Евгений формально числится воспитателем в собственном детском саду.

Обсуждая события в семье Тепляковых, пользователи Сети выражают сомнения в том, что они действительно в чем-либо нуждаются.

«Все у них есть дома: питание, стиралка, утюг», «Они не такие бедные, как кажется», — предполагают комментаторы.

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В Клину на месте снесённой бани открыли благоустроенный Купеческий сквер
20 августа 2024, 16:53

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Клину после завершения благоустройства открыли Купеческий сквер, расположенный на месте снесённой бани. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Мы завершили работы по благоустройству Купеческого сквера. Новая территория станет удобным транзитом и местом отдыха для жителей и гостей округа. Всего в этом году в рамках программы благоустройства мы планируем обустроить 15 скверов», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Как отметили в ведомстве, особое внимание во время благоустройства уделили озеленению территории. В сквере высажены новые деревья и кустарники, установлены системы освещения и видеонаблюдения. Обустроена зона отдыха, предназначенная для проведения досуга.

Баню, построенную в 1988 году, закрыли в 2018-м из-за аварийного состояния. Она оставалась заброшенной более пяти лет. На месте здания провели масштабные работы по созданию новой общественной зоны.

В сквере появились новые пешеходные дорожки, установлены теневые навесы, скамейки и урны, щиты с навигацией.

Сквер расположен на одной из самых древних улиц Клина, являющейся частью федерального проекта «Государева дорога». Ранее территория находилась в запустении. Теперь она стала новым местом притяжения для клинчан и гостей города, предлагая современное пространство для отдыха и прогулок.

Обустройство территории проводили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#московская область
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В Подмосковье ограничат движение по двум ж/д переездам
20 августа 2024, 16:43

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Два железнодорожных переезда, расположенных на территории Московской области, временно перекроют 22 и 25 августа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на МЖД.
«В четверг, 22 августа, с полудня до трёх часов дня будет закрыт переезд в деревне Татищево Дмитровского округа на Дубнинской улице — участке трассы А-104 «Москва-Дмитров-Дубна». Объехать перекрытый участок можно будет по автодороге А-108 «Московское большое кольцо» и по Дмитровскому шоссе», — говорится в сообщении.
Второй переезд, который перекроют в воскресенье, 25 августа, с восьми утра до четырёх часов дня, находится в посёлке Индустрия городского округа Коломна. Объехать перекрытый участок можно будет через населённые пункты Шеметово — Лыково — Семеновское — Осенки — Индустрия.

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#московская область
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Генерал-майор Попов заявил, что готов отправиться на СВО
Mash: арестованный генерал-майор Попов заявил, что готов отправиться на СВО
20 августа 2024, 16:24

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Генерал-майор Иван Попов, который проходит по делу о мошенничестве, заявил, что готов отправиться в зону специальной операции. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам Попова, это произойдет, если «командование ВС России решит, что его помощь необходима».

«Зовут — иди, не зовут — не напрашивайся», — добавил он.

Попов также пожаловался, что «помирает» от скуки и развлекает себя чтением книг. В настоящее время он находится под домашним арестом, который будет длиться до 11 октября этого года.

Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.

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Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась с долголетами из Видного
20 августа 2024, 16:23

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области, подмосковный координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская встретилась с участниками клуба «Активное долголетие» города Видное. Встреча была организована в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский», сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
«Очень рада, что у вас в вашем клубе много разных занятий. У вас есть и скандинавская ходьба, и рисование, и рукоделие, и даже целый огород. Я желаю вам и в дальнейшем жить активной и насыщенной жизнью», — сказала Ирина Фаевская.
Она отметила, что клубы «Активное долголетие» очень популярны в Московской области и число участников этого проекта постоянно растёт. Сейчас их уже около 400 тысяч человек.

В ходе встречи Ирина Фаевская обсудила с долголетами волнующие их вопросы, они касались работы общественного транспорта, а также пожелания по работе клубов «Активное долголетие».

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Автоэксперт Кадаков заявил об уже наблюдающейся нехватке таксистов
20 августа 2024, 15:35

Фото: iStock/Apriori1

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что в России уже сейчас наблюдается дефицит таксистов.
«Сейчас дефицит уже есть. Этот процесс уже начался. Усилит ли этот процесс требования страховки перевозчиков? Да. Насколько — трудно сказать. Сейчас по некоторым таксопаркам — иногда до 30% нехватка водителей, и это большая проблема. И я думаю, что эта проблема не сократится, а лишь усилится», — прокомментировал в беседе с RT Кадаков.

Автоэксперт Владимир Сажин более оптимистично прокомментировал риск уменьшения числа таксистов из-за новых требований к оформлению обязательного страхования и получения разрешения на деятельность.

«Свято место пусто не бывает. Придут другие водители, которые начнут выполнять требования, либо предприятия начнут страховать гражданскую ответственность, либо это могут быть самозанятые или кто-то еще. Таким образом, все они выйдут из серой зоны в белую», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее сообщалось, что 75% российских таксистов не оформили необходимые документы для работы с сентября текущего года.

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