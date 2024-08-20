Учительница их Химок получила квартиру по программе «Социальная ипотека»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Учительница русского языка и литературы Виктория Коровина, работающая в химкинской школе №30, смогла купить себе квартиру благодаря подмосковной программе «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Директор рассказала мне о программе, поддержала, убедила, что всё получится. Я достаточно быстро собрала нужные справки. Всё оказалось вполне осуществимо. Квартиру я купила сразу, как только получила сертификат. Это шикарная «двушка» с двумя террасами», — рассказала Виктория Коровина.Программа «Социальная ипотека» была запущена в Московской области в 2016 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва. По правилам программы, основное тело ипотеки выплачивается из регионального бюджета, в хозяин жилья платит только проценты по кредиту. Право на социальную ипотеку имеют учителя, медики, тренеры, молодые учёные и специалисты оборонно-промышленного комплекса.
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