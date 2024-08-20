Учительница их Химок получила квартиру по программе «Социальная ипотека»

Несколько недель назад появились сообщения о том, что семью вундеркиндов Тепляковых хотят выселить из арендуемой квартиры. Владелица жилья якобы была не готова к тому, что в семье окажется так много детей и их число будет расти. О том, как многодетные родители едва не оказались на улице и о чем они настойчиво просили властей расскажет редакция «Радио 1».