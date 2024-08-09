Подмосковные учёные получили сертификаты на социальную ипотеку

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковным молодым учёным и уникальным специалистам вручили сертификаты на социальную ипотеку. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Свидетельства о праве на получение жилищной субсидии выдаются в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище». Получателями социальной ипотеки стали уже более 750 молодых учёных и специалистов.
Для решения задачи обеспечить комфортным жильём талантливых специалистов с 2016 года в Московской области действует программа «Социальная ипотека».
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«Уже девять лет ежегодно в регионе вручают такие сертификаты. В этом году их обладателями стали 28 молодых учёных и 29 уникальных специалистов. В число получателей вошли сотрудники ОИЯИ из Дубны, Федерального научного центра животноводства из Подольска, ЦНИИмаш из Королёва, НПО «Энергомаш» из Химок, авиакорпорации «Рубин» из Балашихи и других организаций», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Для решения задачи обеспечить комфортным жильём талантливых специалистов с 2016 года в Московской области действует программа «Социальная ипотека».
«Получить такую ипотеку могут медработники, педагоги, молодые учёные, уникальные специалисты и тренеры. За это время обладателями льготного жилья стали более 3 тыс. специалистов. В этом году сертификаты на покупку жилья получили 57 молодых учёных и специалистов ОПК», – отметила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.Она напомнила, что участники получают по программе от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сами получатели платят только проценты по кредиту В текущем году будет вручено 295 свидетельств по программе «Социальная ипотека».
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Лора Луганская