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Подмосковные учёные получили сертификаты на социальную ипотеку

09 августа 2024, 22:42
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Подмосковным молодым учёным и уникальным специалистам вручили сертификаты на социальную ипотеку. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Свидетельства о праве на получение жилищной субсидии выдаются в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище». Получателями социальной ипотеки стали уже более 750 молодых учёных и специалистов.
«Уже девять лет ежегодно в регионе вручают такие сертификаты. В этом году их обладателями стали 28 молодых учёных и 29 уникальных специалистов. В число получателей вошли сотрудники ОИЯИ из Дубны, Федерального научного центра животноводства из Подольска, ЦНИИмаш из Королёва, НПО «Энергомаш» из Химок, авиакорпорации «Рубин» из Балашихи и других организаций», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева


Для решения задачи обеспечить комфортным жильём талантливых специалистов с 2016 года в Московской области действует программа «Социальная ипотека».
«Получить такую ипотеку могут медработники, педагоги, молодые учёные, уникальные специалисты и тренеры. За это время обладателями льготного жилья стали более 3 тыс. специалистов. В этом году сертификаты на покупку жилья получили 57 молодых учёных и специалистов ОПК», – отметила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.
Она напомнила, что участники получают по программе от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сами получатели платят только проценты по кредиту В текущем году будет вручено 295 свидетельств по программе «Социальная ипотека».

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В подмосковном Минсельхозпроде рассказали о новых правилах ввоза питомцев в ЕС
09 августа 2024, 22:55

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

С 16 сентября владельцы собак, кошек и хорьков перед выездом в страны Евросоюза должны будут предоставить результаты лабораторных исследований питомцев на наличие антител к вирусу бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Такие нововведения введены в связи с принятием Исполнительного регламента ЕС от 19 апреля этого года. Для проведения теста нужно заранее вакцинировать животное против бешенства не менее чем за 30 дней до сдачи анализа. Тестирование на антитела к вирусу можно сделать во Всероссийском государственном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов», – пояснили в пресс-службе.
Как подчеркнули в ведомстве, для надёжной защиты от заражения бешенством необходимо, чтобы уровень антител в организме животного составлял не менее 0,5 МЕ/мл. Если значение меньше этого уровня, животное нужно ревакцинировать.

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья посоветовали заранее позаботиться об оформлении всех документов на вывоз животного. Кроме того, чтобы избежать проблем при планировании поездки, нужно убедиться в своевременности прививки от бешенства.

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Угрозу закрытия школы в красногорском ЖК «Спутник» удалось снять
09 августа 2024, 22:00

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Частная школа в жилом комплексе «Спутник» в Красногорске продолжит работу в новом учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области, которое взяло ситуацию на особый контроль.
Ранее сообщалось о планах закрыть школу. Однако решено, что ученики продолжат посещать образовательный комплекс со 2 сентября.
«В школе обучаются более 140 человек, важно сохранить детям возможность учиться вблизи от дома. Новый оператор уже найден. Подготовка к учебному году продолжается в ускоренном режиме, чтобы образовательный процесс не прерывался, и дети могли продолжить обучение. Качество образования останется на высоком уровне», – заверили в министерстве.
Там добавили, что недалеко от «Спутника» построят большую школу на 1100 мест. Она будет располагаться в ЖК «Квартал Строгино». Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2026 году.

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#минобразования мо
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#московская область
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Подмосковная система «Безопасный регион» выявила в июле 2 тыс. незаконных граффити
Система «Безопасный регион» выявила в июле 2 тыс. незаконных граффити
09 августа 2024, 21:17

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали в июле на территории Подмосковья около 2 тыс. вандальных надписей. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Наше ведомство регулярно проводит мониторинг содержания внешнего вида домов и нежилых объектов. В этом помогают камеры «Безопасного региона», установленные во всех муниципалитетах области. Только за июль сотрудники управляющих компаний устранили около 2 тыс. незаконных граффити», – рассказал замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Алексей Семёнов.
Он назвал несанкционированные надписи и рисунки одной из серьёзных проблем.

По данным Минчистоты, в число антилидеров по числу выявленных ИИ вандальных надписей вошли городские округа Подольск, Красногорск, Одинцово и Серпухов.

В ведомстве напомнили, что надписи и рисунки, размещённые в местах, не согласованных с администрацией городского округа, считаются незаконными. За это возможно привлечение к административной ответственности.

При обнаружении несанкционированных граффити нужно обращаться в свою управляющую компанию или в администрацию муниципалитета. Ответственные службы должны немедленно устранить надписи.

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#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#безопасный регион
#камеры
#граффити
#управляющая компания
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Жителей Подмосковья пригласили побороться за призы конкурса «ТопБЛОГ»
09 августа 2024, 21:08

Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»

Проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает конкурс «Спецноминации 2.0», сообщили в пресс-службе проекта. Жители Московской области могут продвинуть свои блоги на федеральной площадке, получить полезные подарки и профессиональное развитие.
Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» – первый в стране образовательный проект для авторов контента. Он реализуется в рамках нацпроекта «Образование», заявку можно подать на сайте до сентября.

«ТопБЛОГ» помогает участникам построить карьеру в медиаиндустрии, научиться работать с аудиторией в соцсетях. За три сезона он объединил более 150 тыс. блогеров из 89 регионов.
«Призовой фонд конкурса «Спецноминации» в этом году превышает 15 млн рублей. Каждую из тематик 12 спецнальных номинаций сопроводит крупный партнёр. Блогинг становится неотъемлемой частью социальной, политической, производственной жизни общества, а социальный блогинг помогает поддерживать традиционные ценности, нести идеи доброты и созидания», – подчеркнул исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Жители Московской области активно участвуют в проекте с 2020 года. Участниками первых трёх сезонов стали 4783 жителя региона, 11 из них вошли в число победителей конкурса для авторов полезного контента. В текущем году 1007 жителей региона уже подали заявки в образовательную программу «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ».

Теперь для всех жителей Московской области также открыта возможность участвовать в конкурсе «Спецноминации 2.0».

Победители этого трека будут приглашены на Всероссийский медиафорум, где познакомятся с экспертами проекта, лидерами медиаиндустрии и популярными блогерами, найдут единомышленников, продвинут свой блог на федеральной площадке.

Новости о проекте можно найти на сайте, а также в соцсетях проекта «ВКонтакте» и Telegram.

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#подмосковье
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#московская область
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#приз
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Нюша, Мари Краймбрери и Ёлка: в саду «Эрмитаж» пройдет самое музыкальное событие лета Вельвет Фест
18 августа в саду «Эрмитаж» пройдет Вельвет Фест
09 августа 2024, 20:06

Фото: Вельвет Фест

Масштабный праздник музыки и фестиваль для всей семьи Вельвет Фест пройдет 18 августа в 14:00 в саду «Эрмитаж».
Событие посвящено 20-летия лейбла Velvet Music.

Для гостей выступят кумиры взрослых и любимые артисты молодого поколения.

Провожать лето «на большом воздушном шаре» и «танцевать, как будто рядом океан», помимо Ёлки и Мари Краймбрери, вместе со всей семьей будут Владимир Пресняков, Uma2rmaN, Нюша, Ева Польна, Наталья Подольская, группы «Винтаж» и «Чи-Ли», Звонкий и другие.

Фото: Вельвет Фест

Среди приглашенных звезд – популярные блогеры.

Подробности о стоимости билетов на сайте. Не упустите возможность посетить самый ​летний праздник для всей семьи.

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#фестиваль
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Рамзану Кадырову вручили премию Людвига Нобеля за вклад в достижение целей СВО
09 августа 2024, 19:54

Фото: Telegram-канал «Kadyrov_95»

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля за вклад в достижение целей СВО, поддержку ее участников, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей. Об этом сообщает РИА Новости. Награду вручала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, лауреат премии Нобеля Ирина Винер.
Винер заявила, что много вручала медалей за свою жизнь, но «премию великого Нобеля вручать великому Рамзану» — большая честь для нее.
«Это большая честь, большое счастье. Спасибо вам большое за вашу работу, постоянную неуклонную, понимаете, я все знаю о вас, как вы работаете 24/7, как ваши дети, ваши сотрудники также работают», — приводят в агентстве слова Винер.
«Служу России, спасибо. Авансом принимаю, даю слово, что буду отстаивать интересы нашего государства», — поблагодарил Кадыров.
Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров дал оценку происходящему в Курской области и назвал сроки, когда ситуация в приграничных районах будет стабилизирована. По его словам, следует подождать два-три дня, после чего ВС РФ покажут хорошие результаты. Командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, в свою очередь, также заверил, что у российской армии есть все силы и средства, чтобы остановить врага на курском направлении.

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Общественник Макаров назвал последствия запрета на работу мигрантов в такси
Общественник Макаров: Будет нехватка водителей, цены вырастут
09 августа 2024, 19:35

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров заявил, что запрет на работу мигрантов в такси повлечёт за собой нехватку водителей, что, в свою очередь, приведёт к росту цен.
Однако, считает эксперт, цены уже растут из-за подорожания и самих автомобилей, и их обслуживания, и бензина.

«Нужно заставить мигрантов адаптироваться традициям и законам, и чтобы не было под одним аккаунтом сразу несколько человек. Знание русского языка, российское удостоверение — и пожалуйста, работайте. А те, кто работает нелегально или полулегально как минимум подвергает опасности наших людей», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Макаров.

Ранее сообщалось, что суд назначил десять суток ареста таксисту из Дагестана за неповиновение полицейским Москве.

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#цены
#такси
#мигранты
#запрет
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Преподаватель Ситнов раскрыл признаки взлома телефона
09 августа 2024, 19:22

Фото: iStock/scyther5

Преподаватель и эксперт по компьютерной технике Кирилл Ситнов заявил, что определить взлом телефона мошенниками помогут такие признаки, как быстрая разрядка батареи, а также частое переключение Wi-Fi-сети, особенно если это происходит рядом с роутером.
Как передаёт Pravda.Ru, в беседе с NewsInfo при подобных неполадках специалист рекомендовал сбросить телефон к заводским настройкам, а в случае серьёзного взлома перепрошить номер IMEI устройства.

А ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что повысить безопасность смартфонов в том числе и от западных спецслужб может помочь импортозамещение — создание отечественных ОС и устройств, «невидимых» для других стран.

«Любая ОС собирает огромное количество данных. По ним можно делать выводы о ситуации в стране, о настроениях в обществе и т. д. Поэтому многие вещи отдавать «наружу» не стоит. Второй момент — это самая банальная слежка за пользователями. Учитывая, что Америка встраивает бэкдоры во все ПО, есть риск, что любые системы могут быть скомпрометированы. Всего этого можно избегать, когда у нас есть своя система», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Муртазин.

Ранее член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рассказывал, что признаками установленной прослушки на телефоне могут быть быстрое перегревание гаджета, эхо и шумы во время звонков.

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#телефон
#безопасность
#импортозамещение
#техника
#технологии
#россия
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Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal
09 августа 2024, 19:21

Фото: iStock/Ton Photograph

Мессенджер Signal заблокировали в России из-за нарушений требований российского законодательства. Об этом пресс-служба Роскомнадзора сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что соблюдение этих требований необходимо для предотвращения использования сервиса в террористических и экстремистских целях.

В связи с тем, что этот пункт не был выполнен руководством мессенджера, было принято решение о его блокировке на территории России.

Ранее пользователи сообщали о многочисленных сбоях в работе приложения.

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*признан Минюстом РФ иноагентом и внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**внесён Роскомнадзором в реестр запрещённых ресурсов
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