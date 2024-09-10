В Солнечногорске свыше 30 переселенцев готовятся к переезду из аварийного жилья

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
33 жителя аварийных домов Солнечногорска готовятся к переезду в новые квартиры в двух многоквартирных домах, расположенных в переулке Механизаторов. Эти квартиры были приобретены администрацией округа в рамках программы расселения аварийного жилья, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
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Дайана Хусинова