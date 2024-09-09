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В Королёве по реновации в новые квартиры переедут более 500 человек

09 сентября 2024, 09:31
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Более 500 человек переедут из аварийных и ветхих домов в Королёве в новое жильё, построенное по программе реновации, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.


«Новые квартиры получат 506 жителей округа, их расселят из 13 ветхих и аварийных домов, расположенных на улицах Фабричная, Советская, Водопроводная и Чапаева», — говорится в сообщении.
В рамках реновации в Королёве будет построено три жилых корпуса с магазинами, кафе и салонами на первом этаже. Кроме того, застройщик — группа компаний «Самолёт» — возведёт пристройку к школе, рассчитанную на 500 учеников, детский сад на 225 мест и три паркинга. В настоящее время получено разрешение на строительство первого жилого корпуса общей площадью 31 тыс. квадратных метров.

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В ЖК «Бригантина» строится детская поликлиника
09 сентября 2024, 08:57

Фото : Министерство жилищной политики Московской области

В ЖК «Бригантина» завершены основные работы по установке инженерных систем в здании детской поликлиники. Сейчас строители занимаются чистовой отделкой помещений. Компания «Гранель» строит медицинское учреждение в рамках комплексного развития территории за счёт внебюджетных средств, сообщает Министерства жилищной политики Московской области.

Проект поликлиники рассчитан на 95 посещений в смену и состоит из трёх основных функциональных блоков: лечебных и профилактических отделений, служебных помещений для медицинского персонала и зон общего пользования.

Поликлиника будет принимать детей от младенческого возраста до 18 лет. Застройщик полностью оборудует медицинское учреждение современной техникой и мебелью, после чего передаст его в муниципальную собственность (подразделение ГБУЗ МО ДЦГБ на улице Академика Лаврентьева, 6).

Открытие запланировано на осень 2024 года.

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Свидетели подтвердили причастность умершего бизнесмена к делу замминистра обороны
09 сентября 2024, 06:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Свидетели подтвердили, что бизнесмен Игорь Котельников причастен к масштабной растрате средств, связанных с сухим продовольствием для российской армии. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
Игорь Котельников, скончавшийся 31 июля в СИЗО-4 «Медведь» в Москве, как предполагается, был фигурантом дела бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова. Ему было предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

ФСБ задержала Булгакова 26 июля. При нем создали систему, позволявшую поставлять в войска некачественное продовольствие по высоким ценам, а самому генералу получать «откаты». Действия Булгакова и руководства Грязинского пищевого комбината привели к убыткам в 1,3 миллиарда рублей.

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#уголовное дело
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Замначальника УФСИН по Московской области признал вину по делу получения взятки
09 сентября 2024, 05:50

Фото: istockphoto / Oksana Kalinina

Заместитель начальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев признал себя виновным в получении взятки в крупном размере, передает ТАСС.
В одной из апелляционных жалоб отмечается, что основания полагать, будто Талаев мог повлиять на свидетелей, отсутствуют. Обвиняемый запросил перевести его из СИЗО под домашний арест и смягчить меру пресечения.

Однако суд пришел к выводу, что Талаев может помешать расследованию дела.

По версии следствия, летом 2023 года Талаев получил взятку в размере более 800 тысяч рублей от представителя компании, поставляющей молочную продукцию в ведомство ФСИН по Московской области.

Ранее стало известно об обвинениях Следственного комитета РФ в адрес заместителя командующего Ленинградским Военным округом в получении взятки.

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#взятка
#уфсин
#московская область
#суд
#уголовное дело
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Россиян пожелали обязать проходить примирение перед расторжением брака
«Ъ»: Минюст предложил проведение примирительной процедуры при расторжении брака
09 сентября 2024, 04:09

Фото: istockphoto/Rawf8

Министерство юстиции предложило ввести обязательную процедуру примирения при разводе, сейчас этот вопрос находится на согласовании, передает «КоммерсантЪ».
Подчеркивается, что с такой инициативой выступил глава ведомства Константин Чуйченко. Он заявил, что в рамках примирения возможно достижение соглашения о проживании детей, разделе имущества и выплате алиментов.

В Минюсте подчеркнули, что этот вопрос обсуждается с участием научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти.

Ранее депутат Игорь Антропенко разработал и внес в Госдуму законопроект, обязывающий супругов, имеющих несовершеннолетних детей, проходить психологическую консультацию перед разводом. Консультации также будут обязательны, если один из супругов отказывается разводиться.

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Пименов день 9 сентября: как привлечь счастье в дом и не обеднеть
09 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Newlander90

Пименов день – православный праздник, который отмечается ежегодно 9 сентября. В этот день почитают святых Пимена Великого и Пимена Печерского. Оба святых были известны своей мудростью и святостью. О том, как подготовиться к торжеству и сего категорически нельзя делать в этот день расскажет редакция «Радио 1».

История праздника


Пимен Великий жил в V веке и был одним из самых уважаемых монахов своего времени. Он основал монастырь, где помогал людям находить путь к Богу. Пимен Печерский жил в XI веке и стал известен благодаря своим чудесам и пророчествам. Его мощи хранятся в Киево-Печерской Лавре.


Традиции и обычаи


Одной из традиций этого дня является посещение церкви и участие в богослужениях. Верующие молятся о мире, здоровье и благополучии своих близких. Также в этот день принято совершать добрые дела и помогать нуждающимся. Важной частью праздника являются семейные традиции. В Пименов день семьи собираются вместе, чтобы провести время в кругу родных и близких. Это отличная возможность обсудить важные вопросы, поделиться новостями и просто насладиться общением друг с другом.

Фото: istockphoto /Arx0nt

Также в этот день люди готовят различные блюда и угощения. Одним из традиционных блюд является каша из пшена с маслом и медом. Считается, что она приносит удачу и здоровье тем, кто ее попробует.


Что можно делать в Пименов День?


Посетить церковь и принять участие в службе. Это поможет обрести душевное спокойствие и получить благословение от Бога. Также этот день принято проводить вместе с семьей и загадывать желания. Предки считали, что именно то, что было загадано в Пименов День, имеет большую вероятность сбыться.


Что нельзя делать в Пименов День?

Фото: istock / Ekaterina Aleshinskaya


  • Ругаться и ссориться. В этот день следует избегать конфликтов и стараться сохранять мир и гармонию в семье и обществе.
  • Работать в поле. По народным приметам, работа в поле может привести к неурожаю. Лучше посвятите этот день отдыху и общению с близкими.
  • Носить черную одежду. Черный цвет считается символом скорби и траура, поэтому лучше надевать яркие и светлые одежды.
  • Брать деньги в долг. Считается, что долги, взятые в этот день, могут принести несчастье. Если есть возможность, лучше отложить финансовые вопросы до другого дня, чтобы не обеднеть.

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В Подмосковье завершилось голосование в Советы депутатов
08 сентября 2024, 20:29

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Голосование в Советы депутатов завершилось в Подмосковье, сообщили в Мособлизбиркоме. Там отметили, что сейчас начался подсчет голосов электората. Выборы прошли в штатном режиме. За ходом голосования наблюдали более восьми тысяч наблюдателей.
В течение всех трех дней голосования члены Избирательной комиссии МО объезжали участки на территории 28 городских округов, оказывая правовую и методическую поддержку комиссиям.

«Существенных нарушений выявлено не было», — отметил Мособлизбирком.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркивала, что в эту избирательную кампанию Центризбирком не увидел активной деятельности со стороны прозападных и антироссийских оппонентов.

Выборы проходили в период с 6 по 8 сентября.

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#депутаты
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Скончался ведущий КВН Александр Масляков: что известно о последних днях жизни и причине его смерти
08 сентября 2024, 20:04

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

8 сентября Международный союз КВН сообщил о кончине Александра Маслякова. Его сын Александр Масляков-младший подтвердил скорбное известие агентству ТАСС. О том, чем был известен российский телеведущий расскажет редакция «Радио 1».

Биография Александра Маслякова


Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. Его отец Василий Васильевич (1904-1996) служил военным летчиком и участвовал во Второй мировой войне, а мать Зинаида Алексеевна (1911-1999), была домохозяйкой. В ранние годы вместе с матерью маленький Александр находился в эвакуации в Челябинске, а после возвращения отца с войны семья жила в Баку, Кутаиси и Москве.

В 1966 году Масляков окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта. В студенчестве проходил практику на заводе и участвовал в самодеятельности. После института работал год инженером в проектном институте. В 1964 году, будучи студентом, Масляков стал соведущим КВН. После закрытия программы в 1971 году он продолжил карьеру на телевидении, ведя множество передач, включая «Что? Где? Когда?».

С 2013 по 2017 год Масляков занимал должность директора ГУП «Московский молодежный центр Планета КВН».


Творчество


Александр Масляков является соавтором книг «Мы начинаем КВН» (1996) и «Мы начинаем КВН. Продолжение» (2004). Также он написал «КВН жив! Самая полная энциклопедия» (2016).

В кино Масляков сыграл небольшие роли в таких фильмах, как «Ар-хи-ме-ды!» (1975, режиссер Александр Павловский), «Не хочу быть взрослым» (1982, Юрий Чулюкин), «Полоса препятствий» (1984, Михаил Туманишвили) и «Как стать счастливым» (1985, Юрий Чулюкин).

В области образования он работал в Московском государственном университете культуры и искусств в 2000-х годах. В 2018 году Масляков был доверенным лицом президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. В январе 2024 года он снова получил статус доверенного лица Путина на предстоящих выборах.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Награды


Масляков являлся членом Академии российского телевидения и обладал множеством званий и наград, включая звание Заслуженного деятеля искусств РФ (1994) и Полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством». В 1996 году он также был удостоен благодарности президента РФ.


Личная жизнь


Александр Масляков был жена на Светлане Анатольевне Масляковой, в браке с которой у него родился сын Александр. Масляков младший – выпускник МГИМО, кандидат экономических наук, ведущий премьер-лиги КВН, генеральный директор ТТО АМиК.


Причины смерти


Масляков боролся с онкологическим заболеванием на протяжении двух лет. В последнее время он проходил лечение в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Сначала врачи обнаружили опухоль в лёгких, которая впоследствии была признана злокачественной, сообщает телеграм-канал «Mash».

Врачи объявили восемь месяцев назад, что дальнейшее лечение станет бесполезным. На протяжении полугода его состояние было крайне серьезным — он испытывал трудности с дыханием и общением. На ситуацию также оказали влияние осложнения после перенесенного COVID-19.

Коллеги Маслякова о его смерти


Смерть Александра Маслякова прокомментировал РЕН ТВ российский актер и телеведущий Виктор Васильев.

«Я знал, что это рано или поздно произойдет, но я не готов к такому», — сказал он.

Васильев отметил, что смерть Маслякова — большая потеря для всех.

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Павла Дурова заметили со стримершей Вавиловой на улице бутиков в Париже — видео
08 сентября 2024, 18:58

Фото: iStock/Brastock Images

Основателя Telegram Павла Дурова заметили со стримершей Юлией Вавиловой на улице Сент Оноре в Париже. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT, прикрепив соответствующее видео. Отмечается, что парочка прогуливалась по бульвару с дорогими бутиками вдвоем, без телохранителей.
Как видно на кадрах, Дуров шел в своем «традиционном комплекте» — полностью черном комплекте одежды, кепке и солнечных очках. Видимо, последнее было излишним — основатель Telegram не заметил столб и ударился об него.

Ранее Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции, заявив, что Telegram соблюдает законы и имеет представителя в Евросоюзе, который отвечает на все запросы правоохранительных органов. Он также отметил, что у французских властей есть множество способов связаться с ним лично, и почему такие меры были приняты, остается для него загадкой.



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#соцсети
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Памфилова: резко снизилось число жалоб и нарушений в Единый день голосования
08 сентября 2024, 17:52

Фото: istock/bizoo_n

Несмотря на то, что Единый день голосования проходит экстраординарных условиях, число жалоб в ЦИК резко снизилось, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, количество нарушений также было зафиксировано на минимальном уровне.
«Резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях, претензий к тем, кто проводит выборы <…> Мы наблюдаем, что Единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало, нарушений мы зафиксировали минимальное количество», — рассказала Памфилова на брифинге.
Ранее сообщалось, что на 12:00 8 сентября явка избирателей на выборы в Подмосковье составляет 19.80%, при этом показатель дистанционного электронного голосования составляет 84.45%. Член Общественной палаты МО М.А. Большакова заявила, что в нашей стране на дистанционное электронное голосование зарегистрировалось наибольшее количество участников — 210 070 человек

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