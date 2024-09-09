В Королёве по реновации в новые квартиры переедут более 500 человек

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Более 500 человек переедут из аварийных и ветхих домов в Королёве в новое жильё, построенное по программе реновации, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новые квартиры получат 506 жителей округа, их расселят из 13 ветхих и аварийных домов, расположенных на улицах Фабричная, Советская, Водопроводная и Чапаева», — говорится в сообщении.В рамках реновации в Королёве будет построено три жилых корпуса с магазинами, кафе и салонами на первом этаже. Кроме того, застройщик — группа компаний «Самолёт» — возведёт пристройку к школе, рассчитанную на 500 учеников, детский сад на 225 мест и три паркинга. В настоящее время получено разрешение на строительство первого жилого корпуса общей площадью 31 тыс. квадратных метров.
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Лев Каштанов