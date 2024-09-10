Жителей пострадавших от БПЛА домов в Раменском запустили в их квартиры

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
Людей, проживающих в квартирах с первого по шестой этажи в доме в Спортивном проезде в Раменском, пострадавшем от атаки беспилотников, пустили в их квартиры, пока — временно: осмотреть состояние жилья и взять нужные вещи, передаёт корреспондент.
У большинства этих жильцов квартиры практически не повреждены.
Жильцов квартир с седьмого по 17 этажи в своё жильё пока не пускают: там ведутся следственные действия. Врип главы Раменского округа Эдуард Малышев сообщил, что информация о том, можно ли пустить туда людей, поступит до 18:00. А жить там можно будет не раньше, чем через несколько месяцев.
Отмечается, что жильцов дома на Высоковольтной улиц, также пострадавшего от БПЛА, запустят в квартиры в ближайшее время.
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«Семья с третьего этажа рассказала, что в квартире нет повреждений. Они забрали необходимые вещи и временно разместятся у знакомых. У семьи трое детей, один из них совсем ещё маленький. Семья надеется, что вечером их уже пустят в квартиру», — говорится в сообщении.
Жильцов квартир с седьмого по 17 этажи в своё жильё пока не пускают: там ведутся следственные действия. Врип главы Раменского округа Эдуард Малышев сообщил, что информация о том, можно ли пустить туда людей, поступит до 18:00. А жить там можно будет не раньше, чем через несколько месяцев.
Отмечается, что жильцов дома на Высоковольтной улиц, также пострадавшего от БПЛА, запустят в квартиры в ближайшее время.
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Лев Каштанов