В Шатуре снесли жилой дом, построенный почти 100 лет назад

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Деревянный многоквартирный жилой дом, построенный в 1929 году на Советской улице в Шатуре и последние годы находившийся в аварийном состоянии, снесли, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь двухэтажного дома составляла 170 квадратных метров. Основные элементы здания были в плохом состоянии, частично разрушились. Постройка портила облик территории и представляла угрозу для окружающих, поэтому её включили в список на ликвидацию. Жильцов из четырёх квартир аварийного дома переселили. А летом текущего года дом снесли», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Сейчас демонтаж дома полностью завершён, участок очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся землю, администрация городского округа Шатура ещё не приняла.
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