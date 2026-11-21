21 ноября 2026, 03:52

В 32 регионах России запретили продажу вейпов с 1 марта 2027 года

Фото: iStock/Oksana Lyskova

Полный запрет на розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года ввели уже в 32 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.