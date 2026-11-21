Более 30 регионов РФ запретили продажу вейпов
Полный запрет на розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года ввели уже в 32 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое решение региональные власти приняли на основании закона, который подписали в июне 2026 года. Документ действует до 1 марта 2032 года и запрещает розничную продажу вейпов, электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним на территории тех субъектов, которые поддержали инициативу.
К настоящему моменту соответствующие законы приняли в Амурской, Астраханской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской, Ульяновской областях, Забайкальском, Красноярском, Пермском краях, Санкт-Петербурге, Карелии, Марий Эл, Алтае, Татарстане, Якутии, Северной Осетии, Удмуртии, Чувашии, а также в ДНР и Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.
В пятницу аналогичное решение приняли законодательные собрания в Кемеровской и Кировской областях, а также Ярославская и Брянская областные думы.
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