21 ноября 2026, 02:42

Директор Негляд: Росфинмониторинг получает сведения о подозрительных операциях

Фото: iStock/Younes Kraske

Росфинмониторинг может оперативно получать сведения об операциях подозрительных лиц, направив один запрос в НСПК. Об этом РИА Новости сообщил статс-секретарь — заместитель директора службы финансовой разведки Герман Негляд.