Стало известно о новых правилах проверки платежей россиян
Росфинмониторинг может оперативно получать сведения об операциях подозрительных лиц, направив один запрос в НСПК. Об этом РИА Новости сообщил статс-секретарь — заместитель директора службы финансовой разведки Герман Негляд.
НСПК — национальная система платежных карт. Она выступает оператором системы «Мир» и обеспечивает расчеты Системы быстрых платежей. С 1 сентября 2026 года ведомство получило право запрашивать у нее сведения по любым операциям.
Негляд подчеркнул, что новый порядок существенно повышает скорость работы финансовой разведки. В частности, при расследовании случаев финансирования терроризма информация может потребоваться в течение нескольких часов. В такой ситуации гораздо эффективнее отправить один запрос в НСПК, чем собирать ответы от нескольких банков по отдельности.
При этом сплошного сбора всех платежей не ведется. Ведомство запрашивает информацию лишь по тем операциям, которые вызвали вопросы. Поводом может стать подозрительная цепочка переводов, замеченная специалистами, либо сигнал от другого госоргана о возможных нарушениях.
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