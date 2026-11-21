21 ноября 2026, 03:42

Депутат Кавшар: прибавку к пенсии в декабре получат достигшие 80 лет пенсионеры

Фото: iStock/mars58

Достигшим 80 лет пенсионерам, а также гражданам, которым впервые присвоена первая группа инвалидности, положены дополнительные выплаты в декабре. Об этом сообщила председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.