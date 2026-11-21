В Госдуме раскрыли, кому из россиян увеличат пенсию в декабре
Достигшим 80 лет пенсионерам, а также гражданам, которым впервые присвоена первая группа инвалидности, положены дополнительные выплаты в декабре. Об этом сообщила председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о надбавке на уход, которая в 2026 году составляет чуть более 1400 рублей. Начислят ее автоматически, без подачи заявления, уточнила депутат.
Кавшар отметила, что все обязательства по повышениям, запланированным на 2026 год, уже выполнены, и до конца года дополнительных индексаций не планируется. Единственное исключение — та самая надбавка на уход для указанных категорий граждан.
В завершение парламентарий обратила внимание на то, что в СМИ стало появляться много публикаций о якобы дополнительных повышениях выплат до конца года. По ее мнению, такие формулировки не совсем точны и могут запутать читателей, поэтому важно не допустить, чтобы ими воспользовались мошенники.
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