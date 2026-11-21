Врач назвала нарушающий сердечный ритм напиток
Энергетические напитки способны повышать давление, ускорять пульс и сбивать сердечный ритм. Такое предупреждение сделала врач-кардиолог, диетолог и эксперт телеканала «Доктор» Ольга Перфильева в беседе с RT.
Как пояснила специалист, кофеин в составе таких напитков заметно поднимает артериальное давление. Сильнее всего это ощущают люди, страдающие гипертонией. Если пить энергетики в большом количестве, особенно после ночи без сна, можно столкнуться с сильным сердцебиением, перебоями и замираниями сердца. Перфильева выразила мнение, что энергетические напитки не должны находиться в свободной продаже.
Ранее кандидат медицинских наук Александр Шишонин объяснил, почему подростки иногда заменяют полноценные приемы пищи энергетиками и как это отражается на их здоровье. Специалист заявил, что подростки не всегда задумываются о последствиях своих пищевых привычек, поскольку недостаточно понимают физиологию организма.
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