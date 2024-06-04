Более 300 млн рублей предусмотрено на благоустройство велосипедных маршрутов в Подмосковье

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На благоустройство веломаршрутов в Подмосковье в этом году выделено более 300 млн рублей. Такими данными поделился председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый
По словам депутата, с началом летнего сезона катание на велосипедах набирает всё большую популярность у жителей Подмосковья. Чтобы им было комфортно и интересно проводить досуг, в Московской области развивают велосипедную инфраструктуру.
Он добавил, что Московская область обладает большим туристическим потенциалом, и велосипедные маршруты могут стать одним из способов знакомства с регионом.
Описание самых интересных веломаршрутов региона можно найти на сайте Мособлдумы.
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«В 2024 году на эти цели предусмотрено более 300 млн рублей. Например, будет обустроена «Дубнинская кругосветка», которая соединит парки и достопримечательности города в единое пространство. Также будем развивать маршрут в Одинцове от микрорайона Трёхгорка через вход в парк культуры имени Ларисы Лазутиной», – поделился планами Коханый.
Он добавил, что Московская область обладает большим туристическим потенциалом, и велосипедные маршруты могут стать одним из способов знакомства с регионом.
Описание самых интересных веломаршрутов региона можно найти на сайте Мособлдумы.
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Лора Луганская