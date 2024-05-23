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Мособлдума ограничила участие иноагентов в выборах в Подмосковье

23 мая 2024, 14:32
Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

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Иноагенты не смогут участвовать в выборах в Московской области в качестве кандидатов. Изменения в законодательство внесла Мособлдума в ходе 85-го заседания.
«Важно пресечь все попытки иностранного вмешательства в выборный процесс. Во власть не должны приходить те, кто получает финансирование извне и преследует интересы не Подмосковья и России, а недружественных нам государств», – пояснил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Как рассказали в пресс-службе Мособлдумы, иностранным агентам и гражданам, включённым в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, запрещается быть наблюдателями; доверенными лицами и уполномоченными представителями; вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений.



Закон также устанавливает, что, если кандидат на момент выдвижения являлся иноагентом, он обязан представить в избирательную комиссию уведомление Минюста России об исключении его из реестра таких лиц или соответствующее решение суда. Если такого документа нет, кандидату откажут в регистрации.

Помимо этого, закон устанавливает возможность проверить факт закрытия иностранных счетов у кандидата.

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#закон
#московская область
#подмосковье
Земфира* не добилась исключения из реестра иноагентов
Суд не удовлетворил жалобу Земфиры* на включение в реестр иноагентов
23 мая 2024, 14:21

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Певица Земфира*, признанная Минюстом России иноагентом, не смогла добиться исключения из соответствующего реестра. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что кассационная жалоба оставлена Вторым кассационным судом общей юрисдикции без удовлетворения.

Напомним, что певцу внесли в перечень иноагентов в феврале прошлого года. По данным Минюста, Земфира* открыто поддерживала Украину, проводила концерты в недружественных государствах, призывая на них выступать против проведения Россией спецоперации на Украине, а также получала поддержку от иностранных источников.

По словам адвоката певицы Александра Передрука, ей вменили получение финансов от ирландской и немецкой кредитных организаций. При этом сама певица говорила, что никак не связана с Ирландией и знает о стране только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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#жалобы
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#минюст рф
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Петербурженка Чудная в девятый раз написала «Тотальный диктант» на высший балл
23 мая 2024, 13:30

Фото: iStock/slexp880

Жительница Санкт-Петербурга Анна Чудная 12 раз подряд участвует в акции «Тотальный диктант» и последние девять лет текст пишет без ошибок на высший балл.
«В 2013 году я узнала из газеты, что есть такой познавательный проект. Я решила принять в нём участие. С тех пор пишу «Тотальный диктант» ежегодно. Постоянно готовлюсь к акции. Написание диктанта для меня уже стало традицией. К открытию нового сезона я начинаю готовиться с февраля. Первые мои оценки были не выше четвёрки. Но потом я начала писать филологический тест на пятёрки», — прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Анна.

При этом она отметила трудность, которая заключается в знаниях: по её словам, чем больше пишешь филологический тест, готовишься к нему, тем больше сомнений возникает. Вместе с тем девушка входит в число филологов-волонтёров, проверяющих работы.

В этом году в «Тотальном диктанте» приняли участие 7 607 петербуржцев, из 423 человека написали работу на «отлично».

Ранее сообщалось, что более 500 жителей Волоколамского округа Подмосковья стали участниками историко-патриотической акции «Диктант Победы», она проводилась более чем на десяти уникальных площадках муниципалитета.

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#русский язык
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Подмосковную молодёжь пригласили на международный форум «Байкал»
23 мая 2024, 13:25

Фото: iStock/klug-photo

Министерство по молодёжной политике Иркутской области пригласило подмосковную молодёжь к участию в международном форуме «Байкал».
Мероприятие будет проходить в Ольхонском районе на территории озера Байкал с 12 по 16 августа.

В ведомстве обозначили главную тему предстоящего форума – «Цели устойчивого развития». Также будут выделены четыре основных направления: «Туризм», «Предпринимательство», «Молодежные сообщества» и «Диалог культур».

К участию приглашаются россияне и иностранные граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку для участия можно на сайте https://forum-baikal.ru/ до 29 июня.

Целью создания в 2008 году международного молодёжного форума «Байкал» стало формирование эффективного механизма включения молодых россиян в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь субъектов России и других стран.

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#подмосковье
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Свыше 1,2 млн доз вакцины от бешенства разложат в лесах Подмосковья
23 мая 2024, 13:16

Фото: istockphoto / Marina Bagrova

Более 1,2 млн доз вакцины от бешенства разложат в лесах Подмосковья в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной Думы.
Раскладка вакцины против бешенства для диких плотоядных животных в лесах и труднодоступных местах в виде съедобных брикетов-приманок проводится в регионе каждый год.

«Всего в 2024 году на проведение вакцинации животных против бешенства в стационаре запланировано использовать более 28 тыс. доз на сумму порядка 4,5 млн. рублей, на выезде — свыше 124 тыс. доз на сумму 13,1 млн. рублей. По состоянию на 1 мая против бешенства вакцинировано порядка 78 тысяч кошек и более 116 тысяч собак», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Стоит отметить, что что раскладку с использованием средств малой авиации обеспечивает Терветуправление № 5, а ручным способом проводят госучреждения ветеринарии Московской области.

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#подмосковье
#вакцины
#мособлдума
#животные
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В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Нижнекамска
23 мая 2024, 13:01

Фото: istock / Sitikka

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на отправку и прием самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации.
«С 12:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска», — говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения были введены в аэропорту Казани. Сообщается, что авиадиспетчеры, экипажи воздушных судов, а также службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что над НПЗ в Нижнекамске звучит воздушная тревога. В настоящее время проводится эвакуация работников этиленового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
#ограничения
#меры
#казань
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«Туалеты и дверные ручки»: Врач объяснила, как можно подхватить венерическое заболевание
Врач Ерофеева: в общественных местах можно заразиться чесоткой и гепатитом
23 мая 2024, 12:47

Фото: iStock/CandyRetriever

Наступает самое тёплое время года, и люди становятся более активны: гуляют, занимаются спортом, проводят большое количество времени в общественных местах, дверные ручки которых только и ждут своего часа, чтобы передать какой-нибудь вирус или инфекцию. Например, врач-гинеколог Василиса Гончарук в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что в общественных туалетах могут быть получены половые заболевания: хламидиоз, гонорея, трихомониаз и микоплазмоз.
Однако акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» отметила, что половыми заболеваниями можно заразиться исключительно половым путём.

«В туалетах невозможно, мочалками в бане тоже нельзя. Инфекция может попасть в половые органы только от одного партнера к другому — прямым путём», — объяснила специалист.

Также специалист добавила, что самыми распространёнными заболеваниями в общественных местах являются чесотка и гепатит.
«Чесотка — это очень распространённое и противное заболевание: зуд ужасный, мелкие насекомые, как будто клещи… Заболевание передается при рукопожатиях, при объятиях, через дверную ручку в общественных местах. А гепатит можно подхватит, например, в заведениях общепита, если плохо помыта и обработана посуда. В лечебных учреждениях, если что-то не так с антисептикой, то можно заразиться шприцевым гепатитом», — сказала врач.

По словам собеседницы, такие болезни — «не пустяк, не комар чихнул», поэтому следует соблюдать элементарные правила гигиены.

«Современный человек должен с завидной регулярностью мыть руки и обрабатывать их антисептическими средствами. Ещё стоит ходить в надёжные места, которые проверены временем и имеют хороший рейтинг, шаурму на улице лучше не употреблять», — отметила Любовь Ерофеева.

В завершении беседы врач добавила, что нужно внимательнее относиться к своему здоровью, чтобы потом не оказаться в больнице.

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Педагог из Ивантеевки стала призёром регэтапа «Сердце отдаю детям»
23 мая 2024, 12:37

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Педагог из Ивантеевки стала призёром регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Елена Баженова стала бронзовым призёром регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Педагог принимала участие в номинации «Педагог дополнительного образования технической направленности».

«Поздравляю Елену Леонидовну и коллектив гимназии № 3 города Ивантеевка с достойным результатом. Желаю профессионального роста и покорения новых вершин», — подчеркнул глава округа Максим Красноцветов.

Елена работает педагогом дополнительного образования МБОУ «Гимназия № 3» в Ивантеевке.

Награждение прошло в Доме Правительства Московской области в Красногорске.

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У никаба не должно быть будущего в России, заявил православный священник
Священник РПЦ Островский: запрет никаба в России должен быть однозначным
23 мая 2024, 11:42

Фото: iStock/Alexey Emelyanov

В России не должно быть будущего у никаба – традиционного мусульманского женского головного убора, который оставляет открытым только глаза. С таким заявлением в своём Telegram-канале выступил православный священник Павел Островский.
Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет никаба в России приведёт к общественной напряжённости.

Островский подчеркнул, что никаб никогда не был традиционным головным убором в России, поэтому возникают некоторые вопросы после заявления Аляутдинова.

Священник подчеркнул, что запрет никаба в России должен быть однозначным.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев выступил с предложением запретить ношение никаба в стране. Его заявление было связано с рассмотрением факторов, повышающих риск экстремизма.

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Жительница из Подмосковья победила в проекте «Лига Экскурсоводов»
23 мая 2024, 11:21

Фото: пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»

Мастер гостеприимства из Московской области победила в проекте «Лига Экскурсоводов». Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства».
Маргарита Тимофеева из Московской области вошла в число лучших экскурсоводов страны в номинации «Волонтерско-экскурсионная деятельность».

«Мы — экскурсоводы со всей страны собрались на ВДНХ на финале «Лиги экскурсоводов», чтобы плотно поработать, найти свежие идеи, зарядиться энергией единомышленников и познакомиться с коллегами из других регионов. Не было ощущения конкурса, потому что царила теплая атмосфера в командах, все готовы были помочь, делиться интересными идеями, своими проектами, вдохновляли друг друга на реализацию новых маршрутов! Вообще, все гости и спикеры дали концентрат знаний, снабдили инструментами и зарядили нас всех на победу. Благодарю организаторов за возможность!», — поделилась победительница.

В финале «Лиги Экскурсоводов» состязались 210 представителей из 59 субъектов России.

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