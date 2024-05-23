Мособлдума ограничила участие иноагентов в выборах в Подмосковье

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Иноагенты не смогут участвовать в выборах в Московской области в качестве кандидатов. Изменения в законодательство внесла Мособлдума в ходе 85-го заседания.
«Важно пресечь все попытки иностранного вмешательства в выборный процесс. Во власть не должны приходить те, кто получает финансирование извне и преследует интересы не Подмосковья и России, а недружественных нам государств», – пояснил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.Как рассказали в пресс-службе Мособлдумы, иностранным агентам и гражданам, включённым в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, запрещается быть наблюдателями; доверенными лицами и уполномоченными представителями; вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений.
Закон также устанавливает, что, если кандидат на момент выдвижения являлся иноагентом, он обязан представить в избирательную комиссию уведомление Минюста России об исключении его из реестра таких лиц или соответствующее решение суда. Если такого документа нет, кандидату откажут в регистрации.
Помимо этого, закон устанавливает возможность проверить факт закрытия иностранных счетов у кандидата.
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Лора Луганская