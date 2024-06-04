Мособлдума рассмотрит законопроекты о совершенствовании налоговой системы

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы в ближайшее время оперативно рассмотрят проекты федеральных законов по совершенствованию системы налогообложения. Об этом председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он напомнил, что 3 июня Совет Госдумы направил для обсуждения в регионы внесённые правительством законопроекты. Как пояснил Брынцалов, в частности речь идёт о введении прогрессивной шкалы налогообложения.
Дополнительные поступления в федеральный бюджет пойдут на социально-экономическое развитие регионов и поддержку жителей. Это, например, продление программы маткапитала, ремонт и оснащение медучреждений, школ, детсадов, учреждений культуры и спорта.
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«Изменения затронут лишь тех, чей доход выше 200 тыс. рублей в месяц. Таких в нашей стране – чуть более 3%. Для тех, чьи доходы ниже этой суммы, ставка останется прежней – 13%. Таким образом, налоговая нагрузка распределится в зависимости от уровня доходов людей. Запрос на более справедливый подход давно зрел в обществе: чем больше человек зарабатывает, тем больше он должен вкладывать в развитие стран», – подчеркнул спикер.
Дополнительные поступления в федеральный бюджет пойдут на социально-экономическое развитие регионов и поддержку жителей. Это, например, продление программы маткапитала, ремонт и оснащение медучреждений, школ, детсадов, учреждений культуры и спорта.
«Появятся и дополнительные возможности для поддержки бизнеса, развития наукоёмких отраслей и сферы высоких технологий. В Подмосковье реализуют 13 нацпроектов. Так, за последние шесть лет нам удалось построить 137 школ, семь поликлиник, 27 ФАПов, создать более 7 тыс. мест в детских садах», – пояснил председатель Мособлдумы.Он добавил, что с учётом продления нацпроектов и введения новых – таких как «Семья», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» – в регионе рассчитывают на серьёзные результаты. И справедливое налогообложение позволит их добиться.
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Лора Луганская