Мособлдума расширила список специальностей и муниципалитетов по программе «Земля врачам»

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В Подмосковье расширили перечень специальностей и городских округов по программе «Земля врачам». Закон приняла на 86-м заседании Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Теперь бесплатный земельный участок по программе смогут получить врачи-психиатры.
«Такие специалисты сейчас востребованы в регионе. Укомплектованность наших медицинских организаций врачами этой специальности составляет около 80%. Этот показатель необходимо увеличивать», – сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он назвал программу «Земля врачам» эффективным инструментом привлечения медиков в регион.
«Она уже успешно себя зарекомендовала, и ранее мы уже расширяли перечень специальностей – добавили в список врачей-реабилитологов и гериатров. Всего с начала действия закона было предоставлено более 2,2 тыс. участков», – рассказал Брынцалов.Закон также расширяет перечень городских округов, где медики могут получить бесплатный участок – в него добавлена Кашира.
В рамках программы «Земля врачам» медики могут получить участок бесплатно как в черте городских округов, участвующих в программе, так и в специально организованных для медработников посёлках. Врачи могут сами выбрать участок на кадастровой карте или из предлагаемой базы.
Условия состоят в том, что необходимо трудиться по основному месту работы в госучреждениях здравоохранения Московской области;
иметь стаж работы по специальности не менее трёх лет; не являться участником программы «Социальная ипотека» и не иметь в пользовании земельный участок, предоставленный государством ранее.
Заявку можно подать на региональном портале госуслуг.
Врачи каких специальностей и в каких городских округах могут получить участок, можно узнать на сайте Мособлдумы.
Как отметили в пресс-службе, с начала года в Московской области уже 110 врачей получили земельные участки.
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Лора Луганская