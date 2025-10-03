Более 300 школ в российском регионе запретили ношение хиджабов и никабов
Более 300 школ в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) приняли решение о запрете ношения любых головных уборов, включая религиозные – такие как хиджабы и никабы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент образования и науки региона.
Согласно заявлению ведомства, 303 образовательных учреждения утвердили соответствующие локальные акты после консультаций с родительскими советами и представителями общественности. Запрет касается всех видов головных уборов, вне зависимости от их культурного или религиозного значения – под ограничение также попали косынки, тюбетейки и шляпы.
Отмечается, что перед поступлением детей в школы родители знакомятся с полным перечнем нормативных актов, включая требования к внешнему виду, и подтверждают согласие с ними подписью. В случае несогласия возможен выбор альтернативных форм обучения – например, семейной.
В ведомстве также подчеркнули, что принятые решения будут действовать в течение всего учебного года.
