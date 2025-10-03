Более 300 школ в российском регионе запретили ношение хиджабов и никабов

03 октября 2025, 19:49

В ХМАО 303 школы запретили ношение хиджабов и никабов

Фото: iStock/Ridofranz

Более 300 школ в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) приняли решение о запрете ношения любых головных уборов, включая религиозные – такие как хиджабы и никабы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент образования и науки региона.