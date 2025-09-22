В Татарстане рассказали о помощи детям мигрантов в адаптации к школе

22 сентября 2025, 14:06

В Татарстане приняты меры, помогающие детям мигрантов адаптироваться в школе

Фото: iStock/Ridofranz

В Татарстане с этого учебного года для детей мигрантов ввели обязательное тестирование на знание русского языка при поступлении в школу. Это нововведение поможет детям быстрее адаптироваться в образовательной среде и успешно осваивать программу обучения.