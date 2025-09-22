В Татарстане рассказали о помощи детям мигрантов в адаптации к школе
В Татарстане с этого учебного года для детей мигрантов ввели обязательное тестирование на знание русского языка при поступлении в школу. Это нововведение поможет детям быстрее адаптироваться в образовательной среде и успешно осваивать программу обучения.
С апреля 2025 года во всех регионах России вступили в силу поправки в федеральный закон об образовании, согласно которым иностранные школьники принимаются на обучение только после успешного прохождения теста на знание русского языка и предоставления документов, подтверждающих законность пребывания в стране.
Как сообщает издание «Татар-информ», в регионе с начала действия новых правил поступить в школы попытались 554 ребёнка, из них 524 допустили к тестированию. 82% протестированных успешно справились с экзаменом. Как отметил замминистра образования и науки Татарстана Рамис Музипов, такой высокий показатель свидетельствует о том, что большинство детей мигрантов давно живут в России, общаются с русскоязычным окружением и многие из них посещали дошкольные учреждения республики, где уже начали изучать русский язык.
Для детей, не прошедших тестирование, в Татарстане предусмотрели возможность повторной сдачи экзамена через три месяца. В республике также организовали ускоренные курсы по русскому языку – 72 часа обучения в 54 школах, а также консультации и занятия по самообучению. Дополнительные площадки для изучения языка открыты в домах дружбы народов в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.
В школах с небольшим числом иностранных учеников занятия проходят в индивидуальном формате, а там, где детей мигрантов больше, организуются групповые курсы. К примеру, в казанской школе №51, где обучаются представители 15 национальностей, дополнительные занятия по русскому языку помогают детям осваивать необходимый материал всего за несколько месяцев.
Кроме языковой подготовки, педагоги активно работают с семьями мигрантов, проводят консультации по вопросам воспитания, развития и внешкольной занятости детей. Это помогает не только адаптироваться в учебном процессе, но и успешно интегрироваться в общественную жизнь Татарстана.
Таким образом, внедрённая система тестирования и комплекс мер по обучению русскому языку позволяет создать комфортные условия для детей мигрантов, обеспечивая им равные возможности для получения качественного образования в республике.
Читайте также: