Около 300 ступинских школьников познакомились с работой спасателей
Спасатели провели на центральной площади города Ступино познавательные соревнования для школьников. Мероприятие прошло в преддверии Дня гражданской обороны и в честь юбилея МЧС, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Акцию посетили около 300 юных ступинцев – учеников школ №1, 2 и 10.
«Мы знакомим ребят с пожарной и спасательной техникой, оборудованием для спасения людей. Крайне важно рассказывать детям о нашей работе и рисках. Это помогает им лучше понять, для чего они учат правила безопасности. К тому же после участия в интерактивных играх подростки могут заинтересоваться профессией и в будущем присоединяться к тем, кто спасает человеческие жизни», – сказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Ступино Алексей Иванов.
Школьники примерили костюмы спасательной службы, попрактиковались в надевании противогаза, сыграли в тематические шашки и крестики-нолики, посидели за рулём служебных машин, приняли участие в конкурсе на лучший рисунок.
Самые активные получили грамоты и памятные призы – карманные календари. В этом году гражданской обороне исполняется 93 года, а МЧС – 35 лет. В честь праздничной даты школьники выстроились в число 35.