В Подмосковье провели исследования куриных и перепелиных яиц





Исследование проб включает в себя оценку органолептических показателей, таких как чистота, целостность и пигментация скорлупы, запах содержимого яйца, плотность и цвет белка. Также осуществляется овоскопия – метод просвечивания яиц с использованием специального прибора, который определяет высоту воздушной камеры, состояние белка и желтка.В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщают, что с начала года ветеринарно-санитарные специалисты провели 4323 исследования, которые охватывают более 4 тысяч проб куриных и перепелиных яиц. Результаты органолептического анализа и овоскопии не выявили отклонений от нормы — вся проверенная продукция была признана безопасной для реализации.Эксперты подчеркивают, что каждая партия яиц сопровождается удостоверением или паспортом качества, а также ветеринарным свидетельством, которое содержит сведения о том, что птицеводческое хозяйство, откуда поступили яйца, является благополучным по отношению к инфекционным заболеваниям.