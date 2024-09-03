В Подмосковье провели исследования куриных и перепелиных яиц

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе подлежат яйца птиц, которые поступают для реализации на рынки и ярмарки Московской области.
Исследование проб включает в себя оценку органолептических показателей, таких как чистота, целостность и пигментация скорлупы, запах содержимого яйца, плотность и цвет белка. Также осуществляется овоскопия – метод просвечивания яиц с использованием специального прибора, который определяет высоту воздушной камеры, состояние белка и желтка.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщают, что с начала года ветеринарно-санитарные специалисты провели 4323 исследования, которые охватывают более 4 тысяч проб куриных и перепелиных яиц. Результаты органолептического анализа и овоскопии не выявили отклонений от нормы — вся проверенная продукция была признана безопасной для реализации.
Эксперты подчеркивают, что каждая партия яиц сопровождается удостоверением или паспортом качества, а также ветеринарным свидетельством, которое содержит сведения о том, что птицеводческое хозяйство, откуда поступили яйца, является благополучным по отношению к инфекционным заболеваниям.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщают, что с начала года ветеринарно-санитарные специалисты провели 4323 исследования, которые охватывают более 4 тысяч проб куриных и перепелиных яиц. Результаты органолептического анализа и овоскопии не выявили отклонений от нормы — вся проверенная продукция была признана безопасной для реализации.
Эксперты подчеркивают, что каждая партия яиц сопровождается удостоверением или паспортом качества, а также ветеринарным свидетельством, которое содержит сведения о том, что птицеводческое хозяйство, откуда поступили яйца, является благополучным по отношению к инфекционным заболеваниям.
Ветеринарно-санитарные эксперты уточнили, что к реализации не допускаются яйца:
- от водоплавающей птицы;
- на скорлупе которых присутствуют кровяные пятна или помет;
- имеющие незагрязненную поврежденную скорлупу без признаков течи;
- неразборчивую маркировку или немаркированные;
- масса которых менее 45 г.
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