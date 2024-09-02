Исключить колбасу: Назван самый полезный перекус для школьника

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Начался новый учебный год, родители вернулись к подготовке ланчбоксов для своих детей. Врачи НИКИ детства рассказали о самых полезных вариантах перекуса в школу.
Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева рассказала, что еда в школу должна быть удобна для быстрого употребления, при этом здоровой, разнообразной и питательной. Пища должна сохранять свежесть на протяжении нескольких часов.
Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова добавила, что список полезных перекусов можно дополнить роллами из лаваша с мясом и овощами. Также подойдут мини-пиццы с подобным составом, а вот колбасу стоит исключить. На десерт ребенку можно приготовить батончики из овсяных хлопьев с добавлением орехов, изюма, цукатов.
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«Если ее планируется съесть в ближайшее время, после 2-3 урока, то можно положить ребенку с собой ломтики телятины, индейки, курицу, сыр или вареное яйцо. Если вы кладете хлеб, то лучше использовать цельнозерновой. В качестве дополнения положите в контейнер огурец, яблоко, банан, цукаты, сухофрукты», – пояснила Одинаева.
Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова добавила, что список полезных перекусов можно дополнить роллами из лаваша с мясом и овощами. Также подойдут мини-пиццы с подобным составом, а вот колбасу стоит исключить. На десерт ребенку можно приготовить батончики из овсяных хлопьев с добавлением орехов, изюма, цукатов.
«Не нужно давать ребенку с собой газированные напитки, магазинные соки, шоколадные конфеты или пирожные из-за высокого содержания сахара и их низкой питательности. Лучше питьевую воду, отвар шиповника, зеленый чай или домашний компот», – добавила Басова.Пищевые привычки ребенка очень сильно влияет на его здоровье в будущем. Родителям важно привить своим детям правильное отношение к еде и навык выбора здоровых полезных продуктов. Лучшим способом станет демонстрация личного примера.
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Алина Юрчак