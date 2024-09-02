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Россиянам раскрыли, какие опасные бактерии могут быть в кофемашинах

Биолог Лялина заявила о вызывающих менингит бактериях в грязных кофемашинах
02 сентября 2024, 22:20
Фото: iStock/SergeyKlopotov

Фото: iStock/SergeyKlopotov

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина заявила, что в грязных кофемашинах могут водится опасные бактерии, в том числе вызывающие менингит.
Так, в частности, речь идёт о энтерококках, которые, кроме менигита, способны вызывать глухоту, эпилепсию, задержку развития у детей, а также кишечные расстройства и болезни мочеполовой системы.

«Кофемашина часто работает в режиме нон-стоп, при этом сотрудники и обслуживающий персонал могут пренебречь чисткой данного прибора. Хотя в кофемашинах могут завестись и размножиться различные бактерии — ацинетобактеры, кокки, бациллы, плесень, грибки, дрожжи», — добавила в беседе с NEWS.ru Лялина.



Ранее недавнее исследование, опубликованное в журнале Science of The Total Environment, показало, что раковины могут стать благоприятной средой для размножения опасных микробов, включая те, которые вызывают инфекции ран, пневмонию и легионеллез.

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#исследование
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#сотрудники
#болезни
Названы неожиданные методы снизить давление
Врач Видяскин: снизить давление можно с помощью плавания и медитаций
02 сентября 2024, 22:08

Фото: iStock/nortonrsx

Терапевт Игорь Видяскин заявил, что высокое артериальное давление можно снизить с помощью плавания, медитаций и диеты.
Кроме этого, врач рекомендовал исключить курение и алкоголь.

«Важно отметить, что эти методы могут быть эффективными для снижения артериального давления, но они не заменяют медицинской консультации. Если у вас высокое давление, обязательно проконсультируйтесь с врачом для определения наилучшего плана лечения», — добавил в беседе с NEWS.ru Видяскин.

Ранее кардиолог, врач-аритмолог Мария Серова заявила о том, что аритмия часто бывает бессимптомна, поэтому представляет особую опасность.

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#курение
#алкоголь
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#врач
#консультации
#опасность
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Названы самые вредные снеки для школьников
Диетолог Полина Журавлева назвала самыми вредными снеками чипсы
02 сентября 2024, 19:12

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Диетолог Полина Журавлева заявила, что наиболее вредными снеками для школьников являются чипсы.
«На вершине пирамиды вредности находятся чипсы. Раньше в составе большую часть действительно составлял картофель, но сейчас всё изменилось. Сейчас это крахмал, мука, обсыпанные солью и приправами. Некоторые чипсы вообще не являются картофельными. Это сплошь ненатуральный продукт. Если употреблять его ежедневно и запивать сладкой газировкой, гастрит вашему ребёнку обеспечен», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Более полезным перекусом для школьника она назвала фрукты, а также бутерброды с индейкой.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии им. академика А. Ф. Тура Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Мария Ревнова рекомендовала родителям обеспечить школьнику спокойную атмосферу дома для поддержания здоровья ребёнка.

«Стресс – одна из самых частых причин детских недомоганий в первые школьные дни. В семье должно быть спокойное комфортное состояние. Не надо стараться объяснять, что школа – это только и всегда хорошо. Да, это что-то новое, но у всех в жизни бывает что-то новое. Хотелось бы попросить учителей быть мягче, спокойнее с детьми. Спокойствие взрослых – это здоровье детей», – прояснила в беседе с «Петербургским дневником» Ревнова.

Ранее детский психолог Ирина Таранова заявляла, что налаживать режим сна школьнику в канун начала учебного года для более лёгкой адаптации необходимо начинать хотя бы за 10 дней до 1 сентября.

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#психолог
#здоровье
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#стресс
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#школьник
#дети
#родители
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Врач Алексанян объяснил, почему не стоит обращаться к хирургам-гастарбайтерам
Врач Алексанян не рекомендовал обращаться к хирургам-гастарбайтерам
02 сентября 2024, 18:49

Фото: iStock/Artem Zakharov

Доктор медицинских наук, профессор, эксперт по риносептопластике Тигран Алексанян заявил, что обращаться за процедурами к пластическим хирургам-гастарбайтерам не стоит, поскольку чаще всего они арендуют кабинеты для консультаций и операционные, а затем уезжают, не отвечая за последствия.
Также он добавил, что с такими врачами нет никаких гарантий.

«Чаще всего, приезжие специалисты арендуют операционные, где проводят различные хирургические вмешательства. Скорее всего, на первичной консультации пациента встретит обходительный специалист, готовый выполнить практически любой запрос. Но коммуникабельность и расположение к себе не является гарантией профессионально выполненной операции», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Алексанян.

В то же время председатель Комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зори объяснил, почему трудовые запреты для мигрантов требуют осторожности для исключения рисков.

«Трудовые запреты для мигрантов могут вызвать кадровый голод в ряде отраслей экономики. Но мы живем в федеративном государстве, и вопрос определения тех специальностей, которые нужны данному региону – это компетенция региональная. В особых случаях государство может определить какие-то отрасли. Но остальное решает конкретный регион. И по сфере обслуживания, и по более серьёзным вопросам», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зори.

Ранее сообщалось, что депутаты намерены внести в Государственную Думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью.

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#хирург
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В Клину в сентябре откроют мобильные пункты вакцинации
02 сентября 2024, 18:29

Фото: iStock / Tirachard

В Клину в сентябре можно будет пройти вакцинацию от гриппа не только в поликлиниках и ФАПах, но и в мобильных комплексах. Они будут работать в самых посещаемых местах, в том числе на Привокзальной и Советской площадях, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это удобно для тех, кто по разным причинам не может посетить поликлинику. Так, 4 и 18 сентября пункт мобильной вакцинации будет работать с 10:00 до 12:00 на Привокзальной площади Клина. 11 и 25 сентября он будет открыт с 10:00 до 12:00 на Советской площади», – уточнили в пресс-службе.
Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Медик осмотрит пациента на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

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#клин
#здравоохранение
#вакцинация
#грипп
#прививки
#подмосковье
#московская область
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Кардиолог Серова назвала опасность аритмии
02 сентября 2024, 18:13

Фото: iStock/wildpixel

Кардиолог, врач-аритмолог Мария Серова заявила, что аритмия часто бывает бессимптомна, поэтому представляет особую опасность.
Она пояснила, что из-за того, что симптомы чаще всего воспринимаются пациентами как несерьёзные, заболевание может прогрессировать и приводить к серьёзным последствиям.
«Нерегулярный ритм сердца, учащённое или замедленное сердцебиение, перебои в работе сердца, общая слабость, снижение переносимости нагрузки и работоспособности могут восприниматься как незначительные проявления. Но это заблуждение: аритмия — угрожающее жизни заболевание, выживаемость от последствий этого заболевания на 7% ниже, чем от онкологии», — прокомментировала в беседе с RT Серова.

До этого в Москве врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского был успешно прооперирован пациент, которому было трудно дышать с одним лёгким.

«Началось всё с травмы, полученной в 2020 году. Мужчина поскользнулся и упал на левую сторону. Тогда пациент не обратил внимания на этот случай. Когда дышать стало практически невозможно, обратился в Склиф. Здесь пациенту провели все необходимые диагностические процедуры и выяснили – причиной затрудненного дыхания стала травма. Из-за сильного ушиба левая сторона диафрагмы истончилась, а её купол стал подниматься вверх, пережимая лёгкое», – приводит АГН «Москва» сообщение учреждения.

Ранее в пресс-службе подмосковного Минздрава сообщали, что делать прививку от гриппа жители Московской области теперь могут в мобильных комплексах. Необходимая вакцина уже поставлена в медучреждения региона.

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Врач рассказала, сколько часов сна нужно детям и взрослым для хорошего самочувствия
#врачи
#травмы
#снижение
#симптомы
#заболевания
#кардиолог
#здоровье
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Врач рассказала, сколько часов сна нужно детям и взрослым для хорошего самочувствия
Терапевт Устинова: норма сна в сутки может доходить до 10 часов
02 сентября 2024, 16:01

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Президент России Владимир Путин принял участие в открытом уроке «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. В ходе мероприятия десятилетний ученик Богдан Ремарчук задал президенту вопрос о том, сколько часов он спит.
Глава государства признался, что ему неудобно соврать и сказал, что сегодня спал всего четыре часа, а обычно спит около шести. Путин отметил, что его пример не является хорошим.

В беседе с «Радио 1» врач-терапевт и диетолог Елена Устинова объяснила, сколько часов сна необходимо взрослым и детям для поддержания хорошего самочувствия. По её словам, оптимальным вариантом является сон продолжительностью восемь часов и для детей, и для взрослых.

«Это если мы говорим про подростков, то в какие-то периоды жизни норма сна может, конечно же, увеличиваться и до 8, и до 10 часов, и это всё считается вариантом нормы», — пояснила она.
Согласно мнению эксперта, идеального количества сна не существует, несмотря на то, что восемь часов часто считается стандартом.

«Есть люди, которым действительно достаточно четырех часов Наполеона, но этого в обычной жизни практически не встречается. И чаще всего люди, которые хронически мало спят, очень сильно страдают от недосыпа и его последствий», — добавила врач.
В периоды активного восстановления, например, после болезней или интенсивных физических и умственных нагрузок, потребность в сне может увеличиваться, заключила эксперт.

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Мытищинские урологи избавили пациентку от редкой патологии
02 сентября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мытищинские врачи рассказали о редком случае в урологической практике. 30-летняя женщина жаловалась на симптомы цистита, однако у неё выявили новообразование, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Эту патологию называют кистой урахуса. У пациентки она выросла до 4 см в диаметре. Подобная аномалия редко встречается у взрослых старше 30 лет. К тому же её в два раза чаще диагностируют у мужчин, чем у женщин.

Урахус – временный мочевой проток во время внутриутробного развития ребенка. Ко второй половине беременности он зарастает. Но иногда он полностью не закрывается, из-за чего может сформироваться киста. Со временем разрастается, создает дискомфорт, есть риски возникновения опухоли и инфицирования.
«Мы провели двухчасовую лапароскопическую операцию. Пришлось иметь дело с большим дефектом органа, поскольку образование плотно прилегало к его стенке. В итоге успешно удалили новообразование, восстановив анатомию и функцию мочевого пузыря», – рассказал заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.
По данным министерства, сейчас пациентка идёт на поправку. Операция не только избавила её от риска осложнений, но вернула прежнее качество жизни.

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#минздрав мо
#мытищи
#врачи
#пациент
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#подмосковье
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В Московской области стартовала мобильная вакцинация от гриппа
02 сентября 2024, 15:17

Фото: iStock / Andrii Zorii

Cделать прививку от гриппа жители Московской области теперь могут в мобильных комплексах. Необходимая вакцина уже поставлена в медучреждения региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Они работают у железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов и в других местах. Это удобно для тех, кто по разным причинам не может посетить поликлинику. Также вакцинироваться от гриппа можно по выходным в ходе акции «Проверь своё здоровье в парке», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медик осмотрит пациента на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку. График выездов мобильных комплексов можно найти на сайте.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
#вакцинация
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Мурашко поздравил студентов Московского областного колледжа с началом учёбы
02 сентября 2024, 14:09

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

В России сегодня работают 419 медицинских колледжей и филиалов. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. 2 сентября он познакомился с работой Московского областного колледжа №1 и поздравил студентов с началом нового учебного года.
«В общей сложности в России в 419 медицинских колледжах и филиалах в этом году учатся более 400 специалистов. Их обучают фельдшерскому и другим направлениям оказания медицинской помощи. Поэтому колоссальная команда, которая приходит в систему здравоохранения, конечно же, никогда не останется без внимания Минздрава», – отметил министр.
Мурашко добавил, что за последние годы набор в колледже увеличен на 15%. По его словам, поступающие студенты уже являются мотивированными и прошедшими программы подготовки.

Он пожелал студентам успехов в получении знаний и крепкого здоровья, потому что без здоровья в медицине будет невозможно работать из-за высоких нагрузок.

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