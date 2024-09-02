Россиянам раскрыли, какие опасные бактерии могут быть в кофемашинах

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И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина заявила, что в грязных кофемашинах могут водится опасные бактерии, в том числе вызывающие менингит.
Так, в частности, речь идёт о энтерококках, которые, кроме менигита, способны вызывать глухоту, эпилепсию, задержку развития у детей, а также кишечные расстройства и болезни мочеполовой системы.
Ранее недавнее исследование, опубликованное в журнале Science of The Total Environment, показало, что раковины могут стать благоприятной средой для размножения опасных микробов, включая те, которые вызывают инфекции ран, пневмонию и легионеллез.
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«Кофемашина часто работает в режиме нон-стоп, при этом сотрудники и обслуживающий персонал могут пренебречь чисткой данного прибора. Хотя в кофемашинах могут завестись и размножиться различные бактерии — ацинетобактеры, кокки, бациллы, плесень, грибки, дрожжи», — добавила в беседе с NEWS.ru Лялина.
Ранее недавнее исследование, опубликованное в журнале Science of The Total Environment, показало, что раковины могут стать благоприятной средой для размножения опасных микробов, включая те, которые вызывают инфекции ран, пневмонию и легионеллез.
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Мелисса Тимофеева